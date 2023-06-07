Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


07 Haziran 2023 09:45
Ücretsiz izin

Merhaba

Eşim ilk çocuğumuz için 2017'nin 6. ayında ücretsiz izne ayrıldı. Bu izne ayrılırken SGK hizmet dökümünde herhangi bir çıkış tarihi belirtmediler. İkinci çocuğumuz için 2021'in 11. ayında izne ayrıldığında karşısına çıkış tarihi belirtmişler.

Benim anlayamadığım ilk izinde herhangi bir çıkış tarihi belirtilmezken ikinci izinde niye çıkış tarihi belirtmişler. Bu iki farklı işlemden hangisi doğru?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

İlk izin;

https://resmim.net/i/ilk-izin.SCUK1C

İkinci izin;

https://resmim.net/i/ikinci-izin.SCUBwi


erdemk2050
07 Haziran 2023 15:29

Merhaba, ilk çocukta ücretsiz izin kullanıldığından emin misiniz ? Doğum sonrası analık izni kullanılmış olabilir mi ? Yoksa ücretsiz izinde ikinci çocukta olduğu gibi ücretsiz izin kullanıldığında çıkış tarihi gösterilmek zorundadır.


van der Waals
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:27

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Fakat ilk görseldeki arada geçen zamanda da anlaşılacağı üzere 6 aylık analık izni değil yaklaşık 2 yıllık ücretsiz izindeydi.

erdemk2050, 3 saat önce

Merhaba, ilk çocukta ücretsiz izin kullanıldığından emin misiniz ? Doğum sonrası analık izni kullanılmış olabilir mi ? Yoksa ücretsiz izinde ikinci çocukta olduğu gibi ücretsiz izin kullanıldığında çıkış tarihi gösterilmek zorundadır.


erdemk2050
07 Haziran 2023 16:40

Rica ederim, yıl bilgisine dikkat etmemişim kusura bakmayın, evet bordro çıkış tarihinin olması gerekiyor.

van der Waals, 2 saat önce

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Fakat ilk görseldeki arada geçen zamanda da anlaşılacağı üzere 6 aylık analık izni değil yaklaşık 2 yıllık ücretsiz izindeydi.

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