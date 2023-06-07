Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Haziran 2023 09:46
Ücretsiz izin

Merhaba

Eşim ilk çocuğumuz için 2017'nin 6. ayında ücretsiz izne ayrıldı. Bu izne ayrılırken SGK hizmet dökümünde herhangi bir çıkış tarihi belirtmediler. İkinci çocuğumuz için 2021'in 11. ayında izne ayrıldığında karşısına çıkış tarihi belirtmişler.

Benim anlayamadığım ilk izinde herhangi bir çıkış tarihi belirtilmezken ikinci izinde niye çıkış tarihi belirtmişler. Bu iki farklı işlemden hangisi doğru?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

İlk izin;

https://resmim.net/i/ilk-izin.SCUK1C

İkinci izin;

https://resmim.net/i/ikinci-izin.SCUBwi

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ Çalışanları BurayaTemmuzda en düşük memur maaşıKİTlerde eş durumuAİM memurlugu hakkında 13 soruElektrik derneği havacılık tazminatının iptalini istedi399(kit) düz memurluk için hangi kurum ?EÜAŞ uzmanı kadrosuDHMİ becayiş talepleriTMO Özelleşiyor mu?

Sözlük

Kahvaltıda vazgeçemedikleriniz 4 Tatil Yerleri 1 Kocasının dayak yediğini görünce silah çeken kadın 3 psikolojik hastalıkların nedeni 1 kocasını pişiren kadın 4 annem 1 FAKİRLİK GÖSTERGELERİ 5 şu an çalan şarkı 3 İçinden geleni söyle 4 Düşün ki baban bunu okuyor 1

Son Haberler

ÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptıTrafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiAltının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldiTBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyeleri yemin ettiMeclis yeni başkanını seçiyor... İlk tur sonuçlandı

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi