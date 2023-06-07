Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2023 09:51
Kamu işçisi
Bu kadar da adaletsizlik olmaz

Befy
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:03

Ne kadar olur kanki? :D


Murathan Deniz
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:05
54 bin alacaklar bu ay alsınlar arkadaş ama diğer adalet bakanlığı personeline bu kadar da adaletsizlik yapılamaz ya .
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