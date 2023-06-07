Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 10:06
Dolar 24
Dolar 24e dayanmış biz hala 22 000 TL sadaka peşine düşmüşüz. Vallahi yoruldum bu ülkeden

Aslantugg
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:46
Dün atıp tutuyordun fakirrrr....gel de biraz harçlık vereyim

Yorumsuzadam
Memur
07 Haziran 2023 10:55
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Şükürsüz insanın maaşının bereketi olmaz.


gardiyan4255
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:59
Kardeşim sen hiç konuşma
Yorumsuzadam, 7 saat önce

Şükürsüz insanın maaşının bereketi olmaz.


FroverRAM0.64
Aday Memur
07 Haziran 2023 11:08
Yorumsuzmadam sana iyi bir yorum yapardım ama bu aknet yayınlamıyo
Yorumsuzadam, 7 saat önce

Şükürsüz insanın maaşının bereketi olmaz.


Bora3
Aday Memur
07 Haziran 2023 11:16

Tamam sen maaş zammı alma. Şükret sürekli.

Yorumsuzadam, 7 saat önce

Şükürsüz insanın maaşının bereketi olmaz.


gardiyan4255
Aday Memur
07 Haziran 2023 11:18
Bu zammın bir an önce verilmesi lazım memur coook zor durumda

'SWAT'
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 11:21

Marketten alışveriş yaparken şükür geçmiyor, ev sahibi de ödemeyi şükürle kabul etmiyor. Eğer öyle olsaydı maaş almadan çalışırdık.

Yorumsuzadam, 7 saat önce

Şükürsüz insanın maaşının bereketi olmaz.


mmr-26
Aday Memur
07 Haziran 2023 11:33

bir şükür öğrenmişiniz ama onu da yanlış öğrenmişiniz. Allah türlü türlü nimetler güzellikler yaratmış hamd olsun, hamd ve şükür Allah'a yapılır. benim maaşımı verenlerin verdiği para o nimetleri almama güzellikleri yaşamam yetmiyorsa neyine şükredeyim.

Yorumsuzadam, 7 saat önce

Şükürsüz insanın maaşının bereketi olmaz.


alibrtc
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 11:34

Her şey çok ucuz uygun bence. Dert etmeyin beyler. Alayınız sarı sendikadasınız. Alayınız oy verdiniz. Sessiz olun ve şükür edin sadece NOKTA! (Not: Yorumum buraya yorum yazanlara değil genel memur milletine)


memursandertlisin
Memur
07 Haziran 2023 11:42

sgk'ya sadece 3 ayda aktarılan para korkunç bir miktar (2022'nin tamamında ödenen 2.630 trilyon, 2023'ün sadece 3 ayında 944 milyar)

sgk tam bir çöküşe gidiyor

kamu maaş ödemeleri yeni zamlarla bütçeye oranla yine korkunç bir büyüklük

arkadan gelen ve prim ödemesi gereken çalışan genç nüfusta epey erime var

dolar daha artacak

vergilere çok ciddi zamlar geleceği\yağacağı kesin

çarşı pazarda ise iğneden ipliğe her şey çok pahalanacak

22.000 lira 3-4 ay sonra kelimenin tam anlamıyla sadaka olacak..

Allah sonumuzu hayretsin.. :(


doks
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 11:51

Dünyanın en ucuz ve ulaşılabilir sağlık sistemini işletmenin bir maliyeti var tabi. SGK para yetiştiremiyor artık. Üstüne eyt belasıyla milyonlarca kişi 40 yaşında emekli edildi.

Genç arkadaşlara tavsiyem ileride emekliliği falan unutun. Bu sgk sisteminin ömrü uzun değil.

memursandertlisin, 6 saat önce

sgk'ya sadece 3 ayda aktarılan para korkunç bir miktar (2022'nin tamamında ödenen 2.630 trilyon, 2023'ün sadece 3 ayında 944 milyar)

sgk tam bir çöküşe gidiyor

kamu maaş ödemeleri yeni zamlarla bütçeye oranla yine korkunç bir büyüklük

arkadan gelen ve prim ödemesi gereken çalışan genç nüfusta epey erime var

dolar daha artacak

vergilere çok ciddi zamlar geleceği\yağacağı kesin

çarşı pazarda ise iğneden ipliğe her şey çok pahalanacak

22.000 lira 3-4 ay sonra kelimenin tam anlamıyla sadaka olacak..

Allah sonumuzu hayretsin.. :(


impostor
Şef
07 Haziran 2023 11:58

Ya bı Ayasofya'yi aç kapa mi yapsak dolar çok çıktı


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 11:59

Temmuzda en düşük memur maaşı 22 bin lira olduğunda bugünkü 15 16 bin liranın satın alma gücünde olacaktır.


Ayınonbeşi06
Aday Memur
07 Haziran 2023 12:30
Ohhhhhhhggggghhhh
Toplam 14 mesaj

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