Askerliğimi Tekrardan Tecil Ettirebilir Miyim ?

Konuyu araştırmama rağmen sonuç bulamadım ve buraya sorma gereği duyuyorum belki bileni vardır diye. 2020 yılında bir Önlisans bölümüne kayıt oldum ve o bölümden 2022 yılında mezun oldum. 2029 yılına kadar tecilli olan askerliğim mezun olduğum için tecilim 14 Ekim 2023'e kadar düşmüş. Ancak ben mezun olduktan hemen sonra 2022 yılı içerisinde tekrardan başka bir örgüne eğitime dahil olan Önlisans bölümünde eğitimime başladım. Ancak askerliğim tekrardan tecil olmadı. Bunu düzeltmenin bir yolu var mı yoksa ben örgün eğitimime devam ederken askerliğim gelmiş mi olacak? Askerliğin tecil olması için tekrardan önlisans okumak değil herhangi bir lisans programına geçmem gerekiyormuş sanırım. Başka yol yordam veya çözüm bilen var mıdır ?