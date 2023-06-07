Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 10:41
Polis Memurluğundan GİH olmak Nasıl bir şey
Evet arkadaşlar bu konuyu düşünenler için yazıyorum. Yaklaşık 5 ay kadar önce aşık olduğum meslekten eş durumundan dolayı Bilgisayar işletmeni oldum. Sağolsunlar Şubemi değiştirmediler. Arkadaşlar maaş biraz düşüyor 3-4 bin kira kadar o biraz kötü etkiliyor ama diğer türlü gerçekten hayat çok güzelmiş, gece hiç kimse aramıyor, haftasonu hiç kimse aramıyor. 6 ay sonraya bile plan yapma durumun oluyor ve en önemlisi ailenle daha çok vakit geçirebiliyorsun. Haftasonlarım o kadar güzel ve dolu dolu geçiyor ki resmen hayata yeniden gelmiş gibi oluyorsun. İlk başlarda vücut bi şaşırıyor akşam,haftasonu şubeye gitme isteği oluyor sanki yanlış bişe yapıyormuşsun gibi ama 1-2 ay sonra onlarda tamamen bitiyor. Artık uyku durumun düzene girdi sabahları daha dinç uyanıyorum. Vücut ağrılarım azaldı stresim azaldı. Sağolsunlar şubemde de hala herkes bana polis memuru gibi davranıyor hiç bi değişiklik olmadı. GİH'e geçme durumu olup da düşünen arkadaşlar için yazdım. Arkadaşlar hiç bir şey para, konum vs. Hiç bir şey sağlığınızdan ve ailenizden daha önemli değil yemişim parasını haftasonu ailenle geçirmek bile her şeyden daha değerli.

yellowstone01
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:53
Hayırlı olsun bence de sağlık huzur 3-4 binden önemli . Zaten en düşük memur maaşı 22 bin olup polis maaşı 25-26 bandında kalırsa gih e gitmek için şartları bir çok polis zorlar diye düşüyorum çünkü aradaki 3-4 bin için kimse bunca zorlukla uğraşmaz

sghmmt
07 Haziran 2023 13:25
Gih için sunduğun gerekçe nedir peki. Ben de eşime söylüyorum ama geçişinin zor olduğu söyleniyor. Sağlık ya da eşinin çakılı kadro olması durumunda geçiliyormuş doğru mudur?

Selimpusat2
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:51
Doğrudur çakılo kadro olması yetiyor
sghmmt, 5 saat önce
Gih için sunduğun gerekçe nedir peki. Ben de eşime söylüyorum ama geçişinin zor olduğu söyleniyor. Sağlık ya da eşinin çakılı kadro olması durumunda geçiliyormuş doğru mudur?

Ragıp Gelibolu
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:00

Ben de 13 yıllık polislikten sonra eş durumundan 7 ay önce oldum.

Artık tek korkum tekrar polis ol demeleri, Neyse ki yönetmelik bunun önüne geçmiş durumda.

Plan yapabilmek harika birşeymiş.

Her konuda bizlere yardımcı olan ve arkamızı kollayan Emniyet Teşkilatı sendikasına sahibiz.

Daha ne olsun.


selamlarmerhaba
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:17
Özel sektörde çalışan eş için de geçerli mi?
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