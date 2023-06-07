Polis Memurluğundan GİH olmak Nasıl bir şey

Evet arkadaşlar bu konuyu düşünenler için yazıyorum. Yaklaşık 5 ay kadar önce aşık olduğum meslekten eş durumundan dolayı Bilgisayar işletmeni oldum. Sağolsunlar Şubemi değiştirmediler. Arkadaşlar maaş biraz düşüyor 3-4 bin kira kadar o biraz kötü etkiliyor ama diğer türlü gerçekten hayat çok güzelmiş, gece hiç kimse aramıyor, haftasonu hiç kimse aramıyor. 6 ay sonraya bile plan yapma durumun oluyor ve en önemlisi ailenle daha çok vakit geçirebiliyorsun. Haftasonlarım o kadar güzel ve dolu dolu geçiyor ki resmen hayata yeniden gelmiş gibi oluyorsun. İlk başlarda vücut bi şaşırıyor akşam,haftasonu şubeye gitme isteği oluyor sanki yanlış bişe yapıyormuşsun gibi ama 1-2 ay sonra onlarda tamamen bitiyor. Artık uyku durumun düzene girdi sabahları daha dinç uyanıyorum. Vücut ağrılarım azaldı stresim azaldı. Sağolsunlar şubemde de hala herkes bana polis memuru gibi davranıyor hiç bi değişiklik olmadı. GİH'e geçme durumu olup da düşünen arkadaşlar için yazdım. Arkadaşlar hiç bir şey para, konum vs. Hiç bir şey sağlığınızdan ve ailenizden daha önemli değil yemişim parasını haftasonu ailenle geçirmek bile her şeyden daha değerli.

Evet arkadaşlar bu konuyu düşünenler için yazıyorum. Yaklaşık 5 ay kadar önce aşık olduğum meslekten eş durumundan dolayı Bilgisayar işletmeni oldum. Sağolsunlar Şubemi değiştirmediler. Arkadaşlar maaş biraz düşüyor 3-4 bin kira kadar o biraz kötü etkiliyor ama diğer türlü gerçekten hayat çok güzelmiş, gece hiç kimse aramıyor, haftasonu hiç kimse aramıyor. 6 ay sonraya bile plan yapma durumun oluyor ve en önemlisi ailenle daha çok vakit geçirebiliyorsun. Haftasonlarım o kadar güzel ve dolu dolu geçiyor ki resmen hayata yeniden gelmiş gibi oluyorsun. İlk başlarda vücut bi şaşırıyor akşam,haftasonu şubeye gitme isteği oluyor sanki yanlış bişe yapıyormuşsun gibi ama 1-2 ay sonra onlarda tamamen bitiyor. Artık uyku durumun düzene girdi sabahları daha dinç uyanıyorum. Vücut ağrılarım azaldı stresim azaldı. Sağolsunlar şubemde de hala herkes bana polis memuru gibi davranıyor hiç bi değişiklik olmadı. GİH'e geçme durumu olup da düşünen arkadaşlar için yazdım. Arkadaşlar hiç bir şey para, konum vs. Hiç bir şey sağlığınızdan ve ailenizden daha önemli değil yemişim parasını haftasonu ailenle geçirmek bile her şeyden daha değerli.