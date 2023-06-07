Tammuz zammı

Bekleyen acı akıbetimizi adam tek tek yazmış, bugün geçim çok kötü yarın ise,,, neyse, okuyunuz Bu seviyede bile şirketlerin döviz alması yasak, tek satıcı TCMB. Kurlar bu seviyede kalsa bile KKM'ye ödenecek kamu kaynağı bu sürede 200 Milyar TL'yi aşacak. Kur artışı enflasyonu arttıracak. --Bu artışın hepsi Haziran enflasyonuna yansımayacağı için ücretler yazın enflasyon karşısında yine eriyecek--- Kötü ekonomi yönetiminin ve "faiz sebep, enflasyon netice" safsatasında ısrarın bedelini bir kez daha sabit gelirli vatandaşlar ödeyecek. Bununla da bitmeyecek, devreye maliye politikası da girecek. Korkarım ki pek yakında sabit gelirlilere yönetilen fiyatlara yapılan zamlar ve dolaylı vergilerle bir darbe daha vurulacak.

Bekleyen acı akıbetimizi adam tek tek yazmış, bugün geçim çok kötü yarın ise,,, neyse, okuyunuz Bu seviyede bile şirketlerin döviz alması yasak, tek satıcı TCMB. Kurlar bu seviyede kalsa bile KKM'ye ödenecek kamu kaynağı bu sürede 200 Milyar TL'yi aşacak. Kur artışı enflasyonu arttıracak. --Bu artışın hepsi Haziran enflasyonuna yansımayacağı için ücretler yazın enflasyon karşısında yine eriyecek--- Kötü ekonomi yönetiminin ve "faiz sebep, enflasyon netice" safsatasında ısrarın bedelini bir kez daha sabit gelirli vatandaşlar ödeyecek. Bununla da bitmeyecek, devreye maliye politikası da girecek. Korkarım ki pek yakında sabit gelirlilere yönetilen fiyatlara yapılan zamlar ve dolaylı vergilerle bir darbe daha vurulacak.