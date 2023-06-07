Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 10:42
Tammuz zammı

Net maaş*1.20+8000 üzerinde çalışma var ne kadar doğru bilgim yok arkadaşlar


Toskanalı
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:48
Bekleyen acı akıbetimizi adam tek tek yazmış, bugün geçim çok kötü yarın ise,,, neyse, okuyunuz Bu seviyede bile şirketlerin döviz alması yasak, tek satıcı TCMB. Kurlar bu seviyede kalsa bile KKM'ye ödenecek kamu kaynağı bu sürede 200 Milyar TL'yi aşacak. Kur artışı enflasyonu arttıracak. --Bu artışın hepsi Haziran enflasyonuna yansımayacağı için ücretler yazın enflasyon karşısında yine eriyecek--- Kötü ekonomi yönetiminin ve "faiz sebep, enflasyon netice" safsatasında ısrarın bedelini bir kez daha sabit gelirli vatandaşlar ödeyecek. Bununla da bitmeyecek, devreye maliye politikası da girecek. Korkarım ki pek yakında sabit gelirlilere yönetilen fiyatlara yapılan zamlar ve dolaylı vergilerle bir darbe daha vurulacak.

FCoksen1974
Memur
07 Haziran 2023 10:50

Enflasyon u 0,04 çıkarmalarından belliydi zaten böyle bir şey olacağı


sinanpolat22
Aday Memur
07 Haziran 2023 11:24
E %45'ten daha fazla yapıyor o zaman? Mehmet Şimşek'ten asla bu performansı beklemiyorum

FCoksen1974
Memur
07 Haziran 2023 11:39

Kamu bülteni diye bir haber var Google yaz Cumhurbaşkanı açıkladı diyor doğru mu bilmiyorum kardeş

sinanpolat22, 7 saat önce
E %45'ten daha fazla yapıyor o zaman? Mehmet Şimşek'ten asla bu performansı beklemiyorum

Börteçine31
Aday Memur
07 Haziran 2023 12:29
Yalan devrem öyle bir haber hiç bir yerde yok cumhurbaşkanı kabine toplantısında bişey açıklamadı
FCoksen1974, 6 saat önce

Kamu bülteni diye bir haber var Google yaz Cumhurbaşkanı açıkladı diyor doğru mu bilmiyorum kardeş

Toplam 5 mesaj

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