Tanıdık/aracı/torpil araya koymadan kadro olan akademisyen

Ben. Vakıf üniversitesindeyim, ilk denememde oldu. Başka vakıf üniversiteleri de kazandım, gitmedim rahatım yerinde diye. (Gelişim, Yeditepe) Devlette kazandım, Şırnak diye gitmedim, tek başvuran bendim gerçi onda. Ankara'da bir okulda 2 puanla yedek kaldım. Hiçbirinde de bir gram torpil/referans yoktu. Bandırma'da da yedek kaldım, 1.'yi tanıyorum, onunda torpili olmadığına eminim. Puanlarımda öyle çok yüksek değil, 71 Ales 55 YÖKDİL'im 84 lisans puanım var. Sınavda biraz iyi yapınca geliyor kadro.

Bence burada önemli olan kesinlikle ALAN. Ben YBS akademisyeniyim, benim en büyük şansım bu. Kadrolara başvuru bile olmıyor bazen, yukarıda da yazdığım gibi. Çünkü YBS Lisans mezunu zaten az, üstüne lisansüstü vs. şartı olunca başvuru sayısı 3-4 oluyor. Ama İşletme'ye, İktisat'a bakıyorsun kum gibi adam var. Buralarda kazanmak dünyanın en zor işi oluyor. O yüzden torpil, referans vs. arıyor insanlar. Buna da yapacak bir şey yok maalesef :(