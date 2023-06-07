Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


07 Haziran 2023 10:53
Tanıdık/aracı/torpil araya koymadan kadro olan akademisyen

Sosyal bilimler gibi yığılmanın olduğu alanlarda tanıdık olmadan kadro alabilen örneğine hiç rastladınız mı? (Öyp harici)


arastirmagorevlisiii
Şef
07 Haziran 2023 11:28

Ben. Vakıf üniversitesindeyim, ilk denememde oldu. Başka vakıf üniversiteleri de kazandım, gitmedim rahatım yerinde diye. (Gelişim, Yeditepe) Devlette kazandım, Şırnak diye gitmedim, tek başvuran bendim gerçi onda. Ankara'da bir okulda 2 puanla yedek kaldım. Hiçbirinde de bir gram torpil/referans yoktu. Bandırma'da da yedek kaldım, 1.'yi tanıyorum, onunda torpili olmadığına eminim. Puanlarımda öyle çok yüksek değil, 71 Ales 55 YÖKDİL'im 84 lisans puanım var. Sınavda biraz iyi yapınca geliyor kadro.

Bence burada önemli olan kesinlikle ALAN. Ben YBS akademisyeniyim, benim en büyük şansım bu. Kadrolara başvuru bile olmıyor bazen, yukarıda da yazdığım gibi. Çünkü YBS Lisans mezunu zaten az, üstüne lisansüstü vs. şartı olunca başvuru sayısı 3-4 oluyor. Ama İşletme'ye, İktisat'a bakıyorsun kum gibi adam var. Buralarda kazanmak dünyanın en zor işi oluyor. O yüzden torpil, referans vs. arıyor insanlar. Buna da yapacak bir şey yok maalesef :(


Uzaytamircisi
Aday Memur
07 Haziran 2023 11:48

Kesinle haklısınız. Vakıfta çalıştım zaten. Yığılma alanları ike ilgili. Yurtdışından mezun olup atanamayan da gördüm yabancı dilde eğitim yapan bölüme dil puansız atanan da.

arastirmagorevlisiii, 7 saat önce

Ben. Vakıf üniversitesindeyim, ilk denememde oldu. Başka vakıf üniversiteleri de kazandım, gitmedim rahatım yerinde diye. (Gelişim, Yeditepe) Devlette kazandım, Şırnak diye gitmedim, tek başvuran bendim gerçi onda. Ankara'da bir okulda 2 puanla yedek kaldım. Hiçbirinde de bir gram torpil/referans yoktu. Bandırma'da da yedek kaldım, 1.'yi tanıyorum, onunda torpili olmadığına eminim. Puanlarımda öyle çok yüksek değil, 71 Ales 55 YÖKDİL'im 84 lisans puanım var. Sınavda biraz iyi yapınca geliyor kadro.

Bence burada önemli olan kesinlikle ALAN. Ben YBS akademisyeniyim, benim en büyük şansım bu. Kadrolara başvuru bile olmıyor bazen, yukarıda da yazdığım gibi. Çünkü YBS Lisans mezunu zaten az, üstüne lisansüstü vs. şartı olunca başvuru sayısı 3-4 oluyor. Ama İşletme'ye, İktisat'a bakıyorsun kum gibi adam var. Buralarda kazanmak dünyanın en zor işi oluyor. O yüzden torpil, referans vs. arıyor insanlar. Buna da yapacak bir şey yok maalesef :(


Mahmutt Kaya
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 17:02
Sosyal bilimler iden birini okumadım ama mühendisim. 1 kişilik kadrolara en az 50-60 kişi başvuruyordu bizde. alesler ydsler 90 lar 95 ler havada uçuşuyordu. İstanbul ve antalyada olmak üzere 2 defa vakıf üniversitesi kazandım verdiği ücretlerin komikliğinden gitmedim. Son denemem dediğim sınavda bir devlet üniversitesini kazandım. 15 e yakın sınava girmişimdir ve büyük bir çoğunluğu torpilliydi. Kimini sınavdan önce biliyordum kimini sınavdan sonra öğrendim. Bu durumda insan umarım torpil yoktur demekten başka birşey diyemiyor. Durumunuz varsa denemeye devam edin illaki mükafatını alırsınız. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmaz.
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