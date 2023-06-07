Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2023 11:00
Nasıl kamu işçisi olunur ? Acil destek
Arkadaşlar bakanlığa yazı yazalım biz 657 sözleşmeli ve kadrolu arkadaşlar işçi statüsünde çalışmak istiyoruz diye.

cevherdudayev1
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 11:40

temizlik ve güvenlik personeli taşerondan kadroya geçirilirken iş kanuna göre geçirildi şu anki alımlar 657 ye göre yeni başlayan temizlik ve güvenlik personeline sor seninle aynı maaşı alıyor he ben illa işçi olmak istiyorum diyorsan meslek elemanı olman lazım mesela gaz altı kaynakçısı


Murathan Deniz
Aday Memur
07 Haziran 2023 11:49
Ne alakası var mutemetler yalan mı söylüyor? Nasıl aynı maaşı alıyor bu ay 50 bin alacak evet olmak istiyorum sorumluluk yok sabah bir bez fırça tamamdır. Gerçekten geçmek istiyorum.
cevherdudayev1, 6 saat önce

temizlik ve güvenlik personeli taşerondan kadroya geçirilirken iş kanuna göre geçirildi şu anki alımlar 657 ye göre yeni başlayan temizlik ve güvenlik personeline sor seninle aynı maaşı alıyor he ben illa işçi olmak istiyorum diyorsan meslek elemanı olman lazım mesela gaz altı kaynakçısı


cevherdudayev1
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 12:50

yeni alım varmı arkadaşım yok yazdığımı okumadan vik vik ediyosun yeni alınanlar seninle aynı maaşı alıyor

Murathan Deniz, 6 saat önce
Ne alakası var mutemetler yalan mı söylüyor? Nasıl aynı maaşı alıyor bu ay 50 bin alacak evet olmak istiyorum sorumluluk yok sabah bir bez fırça tamamdır. Gerçekten geçmek istiyorum.

Murathan Deniz
Aday Memur
07 Haziran 2023 12:54
Vik vik yeni alınanlar hakkını arasın o zaman . Sana ne batıyor olmak istiyorum bunun için yardımcı olacaksan ol. Yoksa işine bak vik vik
cevherdudayev1, 5 saat önce

yeni alım varmı arkadaşım yok yazdığımı okumadan vik vik ediyosun yeni alınanlar seninle aynı maaşı alıyor


cevherdudayev1
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 12:58

sana söyledim illa işçi olmak istiyorsan elinde mesleğin olacak bu kafayla bırak mesleği nasıl memur olduğun belli mülakkatta sana kolaylık sağlayan tanıdığına söyle o seni işçi yapar

Murathan Deniz, 5 saat önce
Vik vik yeni alınanlar hakkını arasın o zaman . Sana ne batıyor olmak istiyorum bunun için yardımcı olacaksan ol. Yoksa işine bak vik vik

Murathan Deniz
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:05
:) elimde mesleğim var ülkede 13 mülakata girdim sıralamada olmayıp emeğimi çalan bütün emek hırsızlarını sinkaf ederim. Nepotizmden bahsetme bana. Senin cevabı anladım vik vik yapma artık.
cevherdudayev1, 5 saat önce

sana söyledim illa işçi olmak istiyorsan elinde mesleğin olacak bu kafayla bırak mesleği nasıl memur olduğun belli mülakkatta sana kolaylık sağlayan tanıdığına söyle o seni işçi yapar

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