Nasıl kamu işçisi olunur ? Acil destek

Ne alakası var mutemetler yalan mı söylüyor? Nasıl aynı maaşı alıyor bu ay 50 bin alacak evet olmak istiyorum sorumluluk yok sabah bir bez fırça tamamdır. Gerçekten geçmek istiyorum.

Ne alakası var mutemetler yalan mı söylüyor? Nasıl aynı maaşı alıyor bu ay 50 bin alacak evet olmak istiyorum sorumluluk yok sabah bir bez fırça tamamdır. Gerçekten geçmek istiyorum.