Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


07 Haziran 2023 11:34
2023 Temmuz ayında yapılacak zamda ki adaletsizlik

Öğretmen, Sağlıkçı veya memur bir taşeronun yanında maaş söylemeye utanır hale geldi. Öncelikle ve ivedilikle itibarımız, emeğimiz geri iade edilmeli. Hastanedeki bir taşeron temmuz maaşınla saydığım meslek gruplarınla aynı maaşı alacak yada geçecek. 2012 yılında taşeron asgari ücret oranında maaş alıyordu şimdi ise taşeron öğretmen maaşını geçiyor. Evet yanlış duymadınız 8 yıllık bir öğretmenin haziran maaşı 12.037,69 TL (ek dersi her öğretmen almıyor, alanlarsa 3-5 bin arası oda taşeronun tediye, ikramiyesine eşittir), keza 10 yıllık memurda bu oranlarda maaş alıyor. Taşeronunda alım gücünü yükseltin ama saydığım meslek grupların itibarını koruyarak aradaki maaş farkını gözeterek zam yapın!! Tüm kamu personeli bu husussu dikkate almalı ve bu söylem üzerinden iktidara sesini duyurmalı ve taşeron ile aradaki maaş farkı en az 10.000 TL olmalı ki emek, eğitim, kpss gibi fatörlerden geçmenin karşılığını görebilelim.


wiseelit
Aday Memur
07 Haziran 2023 11:46

rüyanda görürsün memur düşmanı hükümet varken daha çok beklersin


murat_0010
Memur
07 Haziran 2023 11:52

Sizce taşeron bu maaşı rüyasında mı gördü de aldı?? istedi, mücadele etti ve aldı. Taşeronlar da sizin gibi düşünseydi şimdi avucunu yalıyor olacaklardı!!!

wiseelit, 6 saat önce

rüyanda görürsün memur düşmanı hükümet varken daha çok beklersin


wiseelit
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:51

siz burada boş boş algı kasarken ben orada burada eylem yapıyorum ondan bile haberiniz yok

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