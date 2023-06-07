Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 11:36
2023 Temmuz ayında yapılacak zamda ki adaletsizlik

Öğretmen,

Sağlıkçı veya memur bir taşeronun yanında maaş söylemeye utanır hale geldi.

Öncelikle ve ivedilikle itibarımız, emeğimiz geri iade edilmeli. Hastanedeki

bir taşeron temmuz maaşınla saydığım meslek gruplarınla aynı maaşı alacak yada

geçecek. 2012 yılında taşeron asgari ücret oranında maaş alıyordu şimdi ise

taşeron öğretmen maaşını geçiyor. Evet yanlış duymadınız 8 yıllık bir

öğretmenin haziran maaşı 12.037,69 TL (ek dersi her öğretmen almıyor, alanlarsa

3-5 bin arası oda taşeronun tediye, ikramiyesine eşittir), keza 10 yıllık

memurda bu oranlarda maaş alıyor. Taşeronunda alım gücünü yükseltin ama

saydığım meslek grupların itibarını koruyarak aradaki maaş farkını gözeterek

zam yapın!! Tüm kamu personeli bu husussu dikkate almalı ve bu söylem üzerinden

iktidara sesini duyurmalı ve taşeron ile aradaki maaş farkı en az 10.000 TL

olmalı ki emek, eğitim, kpss gibi fatörlerden geçmenin karşılığını görebilelim.


kmkm_tr
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 14:21
Ben bir adaletsizlik göremiyorum,zira kişi değerini kendi belirler.Madem hak ettiğinin bu olduğunu düşünmüyor memurlar,o zaman tepki gösterecekti.Halinden memnun olacak ki mevcut iktidar ve sendika ile devam kararı aldı.Kimse kusura bakmasın gerçekler acıdır,hak ettiğimiz şekilde yönetiliyoruz.Ağlamayana meme verilmeyen bir ülkede oturduğumuz yerden hakkımızı alacağımızı düşünüyoruz ve 21 yıldır her seferinde aynı şeyi yaparak farklı sonuç bekleniyor ki mantığın yanından bile geçmez bu durum

Kuskusuz
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 16:04

Aynen katılıyorum yorumun alnı olsa da öpsem.

kmkm_tr, 4 saat önce
Ben bir adaletsizlik göremiyorum,zira kişi değerini kendi belirler.Madem hak ettiğinin bu olduğunu düşünmüyor memurlar,o zaman tepki gösterecekti.Halinden memnun olacak ki mevcut iktidar ve sendika ile devam kararı aldı.Kimse kusura bakmasın gerçekler acıdır,hak ettiğimiz şekilde yönetiliyoruz.Ağlamayana meme verilmeyen bir ülkede oturduğumuz yerden hakkımızı alacağımızı düşünüyoruz ve 21 yıldır her seferinde aynı şeyi yaparak farklı sonuç bekleniyor ki mantığın yanından bile geçmez bu durum
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