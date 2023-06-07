2023 Temmuz ayında yapılacak zamda ki adaletsizlik

Ben bir adaletsizlik göremiyorum,zira kişi değerini kendi belirler.Madem hak ettiğinin bu olduğunu düşünmüyor memurlar,o zaman tepki gösterecekti.Halinden memnun olacak ki mevcut iktidar ve sendika ile devam kararı aldı.Kimse kusura bakmasın gerçekler acıdır,hak ettiğimiz şekilde yönetiliyoruz.Ağlamayana meme verilmeyen bir ülkede oturduğumuz yerden hakkımızı alacağımızı düşünüyoruz ve 21 yıldır her seferinde aynı şeyi yaparak farklı sonuç bekleniyor ki mantığın yanından bile geçmez bu durum

Ben bir adaletsizlik göremiyorum,zira kişi değerini kendi belirler.Madem hak ettiğinin bu olduğunu düşünmüyor memurlar,o zaman tepki gösterecekti.Halinden memnun olacak ki mevcut iktidar ve sendika ile devam kararı aldı.Kimse kusura bakmasın gerçekler acıdır,hak ettiğimiz şekilde yönetiliyoruz.Ağlamayana meme verilmeyen bir ülkede oturduğumuz yerden hakkımızı alacağımızı düşünüyoruz ve 21 yıldır her seferinde aynı şeyi yaparak farklı sonuç bekleniyor ki mantığın yanından bile geçmez bu durum