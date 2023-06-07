Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 11:37
2023 Temmuz ayında yapılacak zamda ki adaletsizlik

Öğretmen, Sağlıkçı veya memur bir taşeronun yanında maaş söylemeye utanır hale geldi.

Öncelikle ve ivedilikle itibarımız, emeğimiz geri iade edilmeli. Hastanedeki

bir taşeron temmuz maaşınla saydığım meslek gruplarınla aynı maaşı alacak yada

geçecek. 2012 yılında taşeron asgari ücret oranında maaş alıyordu şimdi ise

taşeron öğretmen maaşını geçiyor. Evet yanlış duymadınız 8 yıllık bir

öğretmenin haziran maaşı 12.037,69 TL (ek dersi her öğretmen almıyor, alanlarsa

3-5 bin arası oda taşeronun tediye, ikramiyesine eşittir), keza 10 yıllık

memurda bu oranlarda maaş alıyor. Taşeronunda alım gücünü yükseltin ama

saydığım meslek grupların itibarını koruyarak aradaki maaş farkını gözeterek

zam yapın!! Tüm kamu personeli bu husussu dikkate almalı ve bu söylem üzerinden

iktidara sesini duyurmalı ve taşeron ile aradaki maaş farkı en az 10.000 TL

olmalı ki emek, eğitim, kpss gibi fatörlerden geçmenin karşılığını görebilelim.


neat
Aday Memur
07 Haziran 2023 11:51

Okumanın ne anlamı kaldı ki? Hem onlar da okumuş kesim istemiyor.

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