Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2023 11:46
Nakil yol ücreti

Nakil tayinim çıktı başlamamı yaptım. Müdür beyde maliyeye gerekli tazılmaları yaptı gönderdi. Fakat hala nakil yol ücretşmi alamadım kaç günde yatar bşlgisi olan varmı


Ale-Vi2362
Aday Memur
07 Haziran 2023 12:17

kaç gün oldu?


Bsvr42
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:28

5 . Gün bugun iş günü olarak


ınfazk
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:33
Bır hafta on gün içinde yatıyor

kamuz01
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:34

kral peki meyil süresi bu sürenin içinde mi yoksa tayin olunan kuruma başladıktan sonra mı bu süre başlıyor

ınfazk, 4 saat önce
Bır hafta on gün içinde yatıyor

ınfazk
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:38
Yenı kurumuna gitmeden kullanıyorsun meyil iznini kardeşim bildiğim kadarıyla
kamuz01, 2 saat önce

kral peki meyil süresi bu sürenin içinde mi yoksa tayin olunan kuruma başladıktan sonra mı bu süre başlıyor


ahmetcoskun0201
Aday Memur
07 Haziran 2023 18:04

arkadaşlar 07/04/2023 den 07/07/2023 e kadar geçiçi görevlendirildim. 14/04/2023 de geçiçi görev yerim olan başka ilde görevime başladım fakat herhangi bir yolluk,harcırah, geçiçi görev ücreti almadım nasıl bir yol izlemeliyim ?

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