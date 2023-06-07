Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2023 11:57
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdür ve Müdür Yardımcısı GYS Hazırlık

İlk defa açılan bu kadro için sınava hazırlıkta hangi yol izliyorsunuz acaba? Kaynak kitap olarak sadece data yayınlarının kitabı var sanırım. Memurlar.net platformunda bu alanda bir sınav çalışması var mı? Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler....

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