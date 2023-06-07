Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 12:16
Özel Bilgisayar Kursunda Usta Öğretici olarak çalışmış Bilgisayar Teknikerinin İntibakı

Merhaba, sözleşmeli bilgisayar teknikeri iken yeni kadroya geçtim. Eski zamanlarda Özel bir bilgisayar kursunda "usta öğretici" olarak görev yaptım.

"Teknik hizmetler sınıfında göreve başlayan personelin halk eğitim merkezinde ücretli usta öğreticisi olarak geçen hizmet süresi hakkında" teknik hizmet olarak değerlendirileceği hakkında aşağıdaki linkte bir yazı buldum. Ancak çalıştığım kurum orası halk eğitim özel değil diyor. 657-36/C de özel kamu ayrımı yapılamayacağı açık ama bir türlü anlatamıyorum. Emsal bir karar arıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Nasıl bir yol izleyeyim?

Saygılar

https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/personel-gorusleri-i-98889

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