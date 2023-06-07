Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


07 Haziran 2023 12:38
Yaz Kuran Kursları ve Diyanet Hocalarına Yine Üvey Evlat Muamelesi

Cami ve Kuran Kurslarında her sene yaz aylarında

yapılan yaz kuran kurslarının bu sene süresi kısaltıldı, günlük ders saati 3?ten 4 ?e

çıkartıldı. Görevlilerin yıllık izinlerini rahat kullanabilmeleri adına güzel

bir uygulama. Ancak Diyanet günde 4 saat yaz kursu için günde (Tahminimce yönetmelikte yaz kursları için

haftada 15 saat ücret ödenir hükmü bulunduğu için) 3 saat

ücret ödeyecek. Kurs yapan her görevli haftada 5, ayda 20-24 saat

(1200-1450 lira) ek dersini alamamış

olacak. Yönetmeliğin ilgili maddesini değiştirmek çok mu zor? Bir meb öğretmenine

bırakın haftada 5 saati, ücretini vermeden bir saat fazla ders yaptırılabilir

mi? Konu asla para değil . Diyanete ve

Diyanet görevlilerine 2. Sınıf muamelesi yapılması kabul edilemez, tepkimiz

bunadır. Sendikalarımızı göreve davet

ediyoruz.

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