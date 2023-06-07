Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 12:54
Büro işçileri bayram ediyor büro memurları yasta D

Büro memurları da şimdi ben nerde yanlış yaptım diye kara kara düşünüyorlarD


wiseelit
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:22

usulsüz ve yolsuz olmadığı için durum böyle usulsüz ve yolsuz olsaydı onlar da alırdı

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