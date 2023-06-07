Vazife Malullüğü ve Malulen Emeklilik

Arkadaşlar selamlar.

2022 Eylül ayında İstanbul Fatih'te görev başında kimlik kontrolü yaptığım esnada şüpheli tarafından başımdan yakın mesafeden tabanca ile vuruldum. Yaralanma sonucu üç tane ciddi operasyon geçirdim. Sol alt çenem komple parçalandı. Yüzümün sol tarafında felç kaldı. 2 ay kadar raporlu kaldıktan sonra aralık ayında görevime geri başladım. Dilim bildirir raporunda D dilimi aldım. Şubat ayında Vazife malullüğü ve idari polislik talebim oldu. Nisan ayında Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yazıda "D dilimi olduğun için Emniyet Hizmetlerinde çalışamaz, Vazife Malullüğü ile ilgili olarak da SGK dan karar çıkması gereklidir" diye tarafıma tebliğ yapıldı. Ayrıca tebliğde Yeni sınıf, sınıf değişikliği, Emeklilik diye seçenek verilmiş.

Bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan akıbetim ile ilgili bilgi verebilecek olan var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim.