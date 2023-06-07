KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2023 12:58
Üroloji asem
55a1 maddesi üroloji de elenme sebebi midir

Çok Yazılan Konular

MSB msu personel mulakat sonuclari ne zaman aciklanirJandarma SUEM Başarısız Olanlar Hk.Jandarma Subay Maliye BilgiSuem-Asem mülakat sonucu başarısızAskerliğimi Tekrardan Tecil Ettirebilir Miyim ?Asem Ön kayıt yaparken hata veriyorPsikiyatri tanısı sildirme

Sözlük

hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 4 HER KONUYA POZİTİF YAKLAŞAN İNSAN 6 Panik Bozukluğu 3 seçsis 2 ideal insan 3 ceteris paribus 1 keşke eski kıyafetlerimi saklasaydım 1 Sakin Kalabilme 2 fonksiyon gaspı 1 marjinal fayda 1

Son Haberler

ÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptıTrafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiAltının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldiTBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyeleri yemin ettiMeclis yeni başkanını seçiyor... İlk tur sonuçlandı

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi