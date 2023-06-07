Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 13:01
Eş durumu evrak takibi

İl sağlık müdürlüğünden verilen barkod numarası ile sorgulama yaptığımda evraklar Ebe-Hemşire atama biriminde gözüküyor. Yaşayan, bilen, duyan, gören var mı ne durumdadır bu ?


dmrhn51
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:05
Sorgulamayı nerden nasıl yaptınız hocam

Papareyzaaa
07 Haziran 2023 13:07

İl sağlık müdürlüğünden evrakların barkod numarasını verdiler buradan takip edebilirsin diye.

dmrhn51, 5 saat önce
Sorgulamayı nerden nasıl yaptınız hocam

dmrhn51
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:08
Hocsm bende aldım fakat hata veriyor
Papareyzaaa, 5 saat önce

İl sağlık müdürlüğünden evrakların barkod numarasını verdiler buradan takip edebilirsin diye.


Papareyzaaa
07 Haziran 2023 13:12

https://dys.saglik.gov.tr/#/DocumentStatus

dmrhn51, 5 saat önce
Hocsm bende aldım fakat hata veriyor

Smyy23
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:57

Benim de ebe hemşire atama biriminde görünüyor evraklar


112 paramedik ozk
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:09
Ben de baktım fakat halen il sağlıkta görünüyor bu uygulamadan baktığım ama müdürlüğü aradım da bakanlığa gönderdiklerini söylediler

Smyy23
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:03

İl dağlıktan sağlık bakanlığına gittiğine dair barkod numarası istediniz mi

112 paramedik ozk, 4 saat önce
Ben de baktım fakat halen il sağlıkta görünüyor bu uygulamadan baktığım ama müdürlüğü aradım da bakanlığa gönderdiklerini söylediler

112 paramedik ozk
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:09
İl sağlıktan istemedim ben ilçe sağlığa verdiğim ilk dilekçeden istemiştim
Smyy23, 3 saat önce

İl dağlıktan sağlık bakanlığına gittiğine dair barkod numarası istediniz mi


Smyy23
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:28

Ben de il sağlığa giden belgenin barkoduna bakınca sizin dediğiniz gibi çıkıyor

İl dağlıktan barkod istedim o şekilde baktım atama biriminde gözüküyor

112 paramedik ozk, 3 saat önce
İl sağlıktan istemedim ben ilçe sağlığa verdiğim ilk dilekçeden istemiştim
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