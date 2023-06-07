Eş durumu evrak takibi

Ben de baktım fakat halen il sağlıkta görünüyor bu uygulamadan baktığım ama müdürlüğü aradım da bakanlığa gönderdiklerini söylediler

Ben de baktım fakat halen il sağlıkta görünüyor bu uygulamadan baktığım ama müdürlüğü aradım da bakanlığa gönderdiklerini söylediler