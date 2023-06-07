Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 13:03
22 bin liranın bir hükmü kalmadı

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak sözü verildiğinde dolar 19,60 liraydı. Dolar şimdi 23 lirayı geçti. Eylül ekim aylarında 27 27 lira olacak dolar. Satın alma gücü yüzde 50 düşecek fakat bizim memur milleti 22 bin liraya zil takıp oynayacak. Allah sonumuzu hayır etsin. Sendikaların acilen harekete geçmesi ve en düşük memur maaşının 27 bin lira olması için bastırması gerekiyor.


Uzman-karacalı
Şef
07 Haziran 2023 13:16

Bence de 22 bin lira 25 bin lira olarak güncellenmesi lazım.


Karizmaunl
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:17

22-25 bun lar çok komik rakamlar olarak kaldı. 35 ve üstü olmalı...


Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 13:25

Hocam yapmazlar emin ol. Bu 22 bin sözünü de cumhurbaşkanı defalarca dile getirdiği için yerine getirecekler. Fakat sonbaharda eriyip gidecek.

Uzman-karacalı, 5 saat önce

Bence de 22 bin lira 25 bin lira olarak güncellenmesi lazım.


gardiyan4255
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:40
Kim verecek daha memuru söylemiyor 22 yi versinler de kardeşim belki kizicaksin ama böyle yani asgariye emekli anılıyor ama memur yok
Uzman-karacalı, 5 saat önce

Bence de 22 bin lira 25 bin lira olarak güncellenmesi lazım.


Yorumsuzadam
Memur
07 Haziran 2023 13:48

Beyler biraz şükredin 22 demeselerdi ne yapacaktınız


alibrtc
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 14:01

22 bile verilmeyecek bence


Suelar13
07 Haziran 2023 14:09
Hocam hatırlatmakta fayda var. Şükür Allah'a olur. Onu da yapıyoruz çok şükür. Sadece insanca yaşamak için insanca maaş alma hakkımız olduğunu söylüyoruz. Bir tarafı göğe kadar çıkartıp bir tarafı yerin dibine kadar sokmaya gerek yok. Bu hepimizin meselesi.
Yorumsuzadam, 4 saat önce

Beyler biraz şükredin 22 demeselerdi ne yapacaktınız


sadrainman
Müsteşar
07 Haziran 2023 14:18

az önce tgrt de enflasyon + temmuz zammı + %5 refah payı bekleniyor dendi krizden dolayı mehmet şişek izin vermiyormuş

alibrtc, 4 saat önce

22 bile verilmeyecek bence


wiseelit
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:21

biz 35.000 olsun derken bazı geri zekalı memurlar bizimle alay ediyorlardı şimdi gördünüz mü bilmem


alibrtc
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 14:30

Şimdi yarın şey derlerse; "eşi çalışmayan 3 çocuklu"'ya göre hesaplanan en düşük memur maaşını 22 bin TL yaptık derlerse. Ben şaşırmam ama sizin de şaşıracağınızı sanmam :)


Uzman-karacalı
Şef
07 Haziran 2023 14:34

Yalan söylüyorsun. Ak parti grup başkan vekili açıklama yaptı. Sizde utanma diye bişey kalmamış. Bence seçim sonuçlarını hazmetmek size iyi gelir

sadrainman, 4 saat önce

az önce tgrt de enflasyon + temmuz zammı + %5 refah payı bekleniyor dendi krizden dolayı mehmet şişek izin vermiyormuş


EU Expert
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:55
Asıl yalan ney biliyor musun; ülkenin en yetkili ve saygın makamlarının memuru enflasyona ezdirmedik palavrasını yıllardır atmasıdır, asıl yalan kul hakkına girip enflasyon rakamlarını düşürerek emekçinin rızkına göz dikmektir ama sen ve senin gibiler olduğu sürece biz bu naraları çok dinleyeceğiz. Altta kalanın canı çıksın.
Uzman-karacalı, 4 saat önce

Yalan söylüyorsun. Ak parti grup başkan vekili açıklama yaptı. Sizde utanma diye bişey kalmamış. Bence seçim sonuçlarını hazmetmek size iyi gelir


Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 15:41

Ben de iktidarı ekonomi ve zam konularında eleştirdim. Fakat cumhurbaşkanının sözüne sonuna kadar güveniyorum.

Ama bu 22 bin lira maalesef şimdiden dolar karşısında hızla erimeye başladı. Korkarım ki sonbaharda bu paranın bir kıymeti kalmayacak.


tegmen-kayzer
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:53

Adil olanı herkese yüzde 85 zam yapılmasıdır.


Karizmaunl
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:07

Adil olan herkesin insanca yaşayabileceği bir ücret gelirine sahip olmasıdır. Adil olan Devlet Ananın kendi öz evladı olan memuru yoksulluk sınırı üzerinde alacağı gelire yükseltmesidir. Adil olan, astından daha az maaş alan yöneticiler gibi kamu içerisinde ki ücret adaletsizliğini gidermektir.


sadrainman
Müsteşar
07 Haziran 2023 16:41

partizan kardeş aç dinle youtubede var 10 dklık video sonlara doğgru 7.dk dan sonra olması lazım

https://www.youtube.com/watch?v=jmL0ZtwIfcM

Uzman-karacalı, 4 saat önce

Yalan söylüyorsun. Ak parti grup başkan vekili açıklama yaptı. Sizde utanma diye bişey kalmamış. Bence seçim sonuçlarını hazmetmek size iyi gelir


Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 16:49

Kardeş haber kanallarını geç sen. Ben de ak partili değilim ama grup başkan vekili gayet açık ve net konuştu. En düşük memur maaşı 22 bin olacak dedi. Adamlar daha ne desin sıze :))

sadrainman, 2 saat önce

partizan kardeş aç dinle youtubede var 10 dklık video sonlara doğgru 7.dk dan sonra olması lazım

https://www.youtube.com/watch?v=jmL0ZtwIfcM


fakir.adam
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 16:49

22k güncellenmelidir ve en az 23k olmalıdır.

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