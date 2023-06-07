22 bin liranın bir hükmü kalmadı

Kim verecek daha memuru söylemiyor 22 yi versinler de kardeşim belki kizicaksin ama böyle yani asgariye emekli anılıyor ama memur yok

Kim verecek daha memuru söylemiyor 22 yi versinler de kardeşim belki kizicaksin ama böyle yani asgariye emekli anılıyor ama memur yok