Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 13:15
Android telefonlarda bütün reklamları kapatmak
https://m.youtube.com/shorts/JH32F8JZqMY?feature=share Ben de buradan yaptım. Artık hiç bir reklam çıkmıyor. Tavsiye ederim.

POMEM 2
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:18
Android cihazlarda reklam engelleme yazınca 69bin görüntüleme olan videoda tane tane anlatıyor.

ATAERKIL34
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:24

Yapmayın. Şebeke sorunu yaşiyorsunuz sonrasında.


betül.kls
07 Haziran 2023 17:13

ADBLOCKER KULLAN UYGULAMA İNDİR. TÜM REKLAM ENGELLENİR

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