Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 13:15
Memur maaş zammı ile ilgili bilgi

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/son-dakika-memur-maasi-ve-emekli-zammi-icin-dikkat-ceken-hesaplama-sgk-dengesine-vurgu-yaptilar-son-derece-farkli-olarak/466035/

Burda maaş zamları ile ilgili bilgiler yer alıyor.


Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 13:24

İyi güzel de bu 22 bin lira sonbaharda eriyip gidecek.


Garibanm
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:26

haberin içeriği baştan sona yanlış ve uyumsuz hesaplamalar yanlış.


Suelar13
07 Haziran 2023 13:27
Sonbahar mı? Vaad edilen tarihten itibaren eriyor zaten. Zamlı maaşı almadan önce eski maaşının alım gücünü özlemle hatırlarsin hocam.
Anuşirvann, 5 saat önce

İyi güzel de bu 22 bin lira sonbaharda eriyip gidecek.


Karizmaunl
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:30

22'nin hükmü kalmamıştır. Dolar 24 TL olmuş, 30'a kadar çıkacağı söyleniyor. Bu şartlarda 22.000 rakamı 35.000 olarak revize edilmelidir.


Suelar13
07 Haziran 2023 13:33
Ee zaten amaç o. Bize zam vermiş oldular işte. Aslında sadece aldığımız paranın miktarı arttı, herhangi bir alım gücümüz artmadi, artmayacak. En sıkıntılı seçim de bile memura son gün vaad veren adam seçimi kazandıktan sonra senin benim alım gücüm düşmüş 35k yapalım maaşlarını der mi hocam?
Karizmaunl, 5 saat önce

22'nin hükmü kalmamıştır. Dolar 24 TL olmuş, 30'a kadar çıkacağı söyleniyor. Bu şartlarda 22.000 rakamı 35.000 olarak revize edilmelidir.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 13:46

Haberde çok mantıklı öngörü yapılmış. Fakat dolar bu şekilde artmaya devam ederse 22 bin lira eriyip gidecek.


sancakt
Şef
07 Haziran 2023 13:52

Bu haberi okuyunca afakanlar basıyor adamı grup başkanvekili açıklamasına göre Haziran ayı enflasyonu beklememiz gerekiyor demiş. Yahu Haziran ayı enflasyonu neden bekleniyor aklı zerre çalışan yanıt verebilir mi ? Sen zaten en düşük memur maaşı 22 olsun demişsin senin şuan tek bilmecen var oda şudur ki maaş zammı nasıl olacak ? Oransal mı, seyyanen artı oransal mı. Haziran ayı enflasyonu 5 temmuzda açıklanacak sonra oturulacak aaaa gördünüz mü enflasyon 0.00003 çıkmış hadi bakalım oturalım 22 bini konuşalım denecek ve herkes yine gecikmeli maaş alacak. Milletin nefes alacak takati kalmadı, aklı beyni viddanı olan komisyon kurulur kurulmaz en düşük memur maaşı 1500 dolar üzerinden hesaplar diğer maaşlarada o ölçüde maaş zammı yapar. Şuan tam fiyasko olacak çok net gözüküyor bu işlerde aklı başındw insanların çıldırmaması elde değil yazık yahu.


merttan
Genel Müdür
07 Haziran 2023 14:12

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/son-dakika-beklentiler-mutlaka-karsilanacak-diyerek-acikladi-ak-parti-den-asgari-ucret-memur-ve-emekli-maaslariyla-ilgili-zam-aciklamasi/466037/


satac123
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 14:15

Şimdiden yani daha memurun eline geçmeden erimiş olmasın.

Anuşirvann, 5 saat önce

İyi güzel de bu 22 bin lira sonbaharda eriyip gidecek.

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