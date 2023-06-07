Memur maaş zammı ile ilgili bilgi

Ee zaten amaç o. Bize zam vermiş oldular işte. Aslında sadece aldığımız paranın miktarı arttı, herhangi bir alım gücümüz artmadi, artmayacak. En sıkıntılı seçim de bile memura son gün vaad veren adam seçimi kazandıktan sonra senin benim alım gücüm düşmüş 35k yapalım maaşlarını der mi hocam?

Ee zaten amaç o. Bize zam vermiş oldular işte. Aslında sadece aldığımız paranın miktarı arttı, herhangi bir alım gücümüz artmadi, artmayacak. En sıkıntılı seçim de bile memura son gün vaad veren adam seçimi kazandıktan sonra senin benim alım gücüm düşmüş 35k yapalım maaşlarını der mi hocam?