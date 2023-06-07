Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 13:28
Bu haberin dogrulugu nedir?

https://www.kamubulteni.com/kamu-personeli/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-memur-maasi-belli-oldu-h62751.html


masterrrrr
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:33

Guncel


khanjar.1
Memur
07 Haziran 2023 13:38

uyduruk haber sitelerine itibar etmeyin


wiseelit
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:18

bunun gibi haber siteleri kansız bunlara itibar etmeyin şerefsizler millete algı oyunu yaparak tık k


Sadeceinsan65
Memur
07 Haziran 2023 14:37
Sırf fazla ziyaretcıye ulasmak ıcın yalan haber yapan cok olur bu zamanda
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade Kararı22 Bin mi ?Polisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesiGih'e neden taltif yok...Seçim bitti kredi çekme de sorun var mı hala arkadaşlar ?Eşcinsellik polislikte suç mu ?Aşırı borçlanma Antalya tercih dışı olur mu

Sözlük

tansiyonu yükselten sebepler 2 Dış görünüşe göre hüküm vermek 4 bilinen en büyük canlı türü 2 idari para cezası 1 Panik Bozukluğu 3 Kamyon kasasında yolculuk 4 anlatım bozukluğu 1 sözlükte puanlama sisteminin kaldırılması 2 Kahvaltıda vazgeçemedikleriniz 4 gitme 2

Son Haberler

ÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptıTrafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiAltının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldiTBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyeleri yemin ettiMeclis yeni başkanını seçiyor... İlk tur sonuçlandı

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi