Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 13:30
Eş durumu

Eş durumu ile Balıkesir?e atandım eşimin kendi özel iş yeri var şark dönüşü tekrar burada çalışma durumum olabilir mi konuyla ilgili bilgisi olanlar yazarsa sevinirim

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hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 4 HER KONUYA POZİTİF YAKLAŞAN İNSAN 6 Panik Bozukluğu 3 seçsis 2 ideal insan 3 ceteris paribus 1 keşke eski kıyafetlerimi saklasaydım 1 Sakin Kalabilme 2 fonksiyon gaspı 1 marjinal fayda 1

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