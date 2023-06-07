Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 13:39
Laborant Sağlık Yönetimi bitirirse

Bir üniversitede Laborant kadrosunda 13 yıldır çalışmaktayım.

Sağlık Hizmetleri MYO mezunuyum.

Lisans tamamlama ile Sağlık Yönetimi bitirdim,

ancak sanırım maaşım hala "iki yıllık yüksek öğretim mezunu" olarak yapılmakta.

bir enstitüde çalıştığım için döner sermaye ödemesi almıyorum.

ve burada tek sağlık personeli ben olduğum için maaşımı karşılaştıracak kimse yok.

fikir ve yardımlarınızı beklerim.

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