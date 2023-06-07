Pomem ön sağlık ve parkur

POMEM'e başvuru yaptım. Yarına kadar para yatırmam gerek, acaba ön sağlık geçen alımdaki gibi hemen mi olur yoksa bayramdan sonraya kalır mı? Kilo fazlam var ona göre para yatırmak istiyorum. Bilginiz veya yorumunuz varsa paylaşırsanız sevinirim

POMEM'e başvuru yaptım. Yarına kadar para yatırmam gerek, acaba ön sağlık geçen alımdaki gibi hemen mi olur yoksa bayramdan sonraya kalır mı? Kilo fazlam var ona göre para yatırmak istiyorum. Bilginiz veya yorumunuz varsa paylaşırsanız sevinirim