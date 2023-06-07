Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 13:39
Pomem ön sağlık ve parkur
POMEM'e başvuru yaptım. Yarına kadar para yatırmam gerek, acaba ön sağlık geçen alımdaki gibi hemen mi olur yoksa bayramdan sonraya kalır mı? Kilo fazlam var ona göre para yatırmak istiyorum. Bilginiz veya yorumunuz varsa paylaşırsanız sevinirim

Karam1453
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:11

Kardeşim bunun planlaması her dönemde farklılık gösterebilir.Mesela ben kendimden örnek vereyim 3 ay sonra olmuştu ön sağlık benim dönemimde.Sen yine de yatır ve gerekli çabayı göster.Hersey istediğin gibi olur insallah


toprakk08
07 Haziran 2023 16:25
Eyvallah teşekkürler
Karam1453, 2 saat önce

Kardeşim bunun planlaması her dönemde farklılık gösterebilir.Mesela ben kendimden örnek vereyim 3 ay sonra olmuştu ön sağlık benim dönemimde.Sen yine de yatır ve gerekli çabayı göster.Hersey istediğin gibi olur insallah

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