Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 14:00
Kadroya Geçen 4b Pers. Derece-Kademe İşlemleri Bu Maaşa Yetişir mi?

Bilindiği üzere 28/04 tarihli olarak kadroya geçen ve girişleri 15 Mayıs'a sarkıtılan personellerin derece kademeleri sıfır başlamış memur gibi yapılan personelin derece-kademe işlemleri haziran ayı maaşına yetişecek mi? Bilgili olan var mı?

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