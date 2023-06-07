İktidardan temmuz zammı açıklaması

Hocam sayın cumhurbaşkanı defalarca tekrarladı en düşük memur maaşı 22 bin olacak diye. Fakat maalesef burda cumhurbaşkanına olan nefretleri gözlerini kör etmiş kişiler sürekli manipülasyon yaparak bu müjdeyi itibarsız hale getirmeye çalıştılar. Emin olun bu kişilere 30 bin maaş da verilse bi kulp takıp itibarsızlaştırma peşine düşerler.

Bu arada bana göre de 22 bin lira çok yetersiz. Bunun acilen güncellenmesi gerekir.