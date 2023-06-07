Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 14:19
İktidardan temmuz zammı açıklaması

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/son-dakika-beklentiler-mutlaka-karsilanacak-diyerek-acikladi-ak-parti-den-asgari-ucret-memur-ve-emekli-maaslariyla-ilgili-zam-aciklamasi/466037/

Maalesef burda seçim yenilgisini hazmedemeyen ve zam konusunda sürekli manipülasyon yapan kişilere grup başkan vekili güzel bir cevap vermiş. Umarım artık bu gibi kişilerin sesleri kesilir.

Not: 22 bin liranın acilen güncellenmesi gerekiyor. Bana göre temmuzda en düşük memur maaşı 25 26 bin lira olmalıdır.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 14:23

Hocam sayın cumhurbaşkanı defalarca tekrarladı en düşük memur maaşı 22 bin olacak diye. Fakat maalesef burda cumhurbaşkanına olan nefretleri gözlerini kör etmiş kişiler sürekli manipülasyon yaparak bu müjdeyi itibarsız hale getirmeye çalıştılar. Emin olun bu kişilere 30 bin maaş da verilse bi kulp takıp itibarsızlaştırma peşine düşerler.

Bu arada bana göre de 22 bin lira çok yetersiz. Bunun acilen güncellenmesi gerekir.


Kalet
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 14:25

Sanki tüik doğru veri açıklıyormuş gibi haziran rakamlarını beklememiz lazım denmiş. Açıklamada tek itirazım buna.


Kumrukardelen
Memur
07 Haziran 2023 14:31

Ama en düşük memur maaşı 22 bin olacak derken buna eş ve çocuk yardımı dahil diyorlar. Yeni göreve başlayan bekar bir memurun maaşı 20 bin falan olur. Ayrıca dolar hızla yükseliyor. Bu 22 bin lira birkaç ay içinde eriyip gidecek.


mıcheal owen
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:10

Ne zaman yapmış açıklamayı


gardiyan4255
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:35
Yeni
mıcheal owen, 3 saat önce

Ne zaman yapmış açıklamayı


takdir
Memur
07 Haziran 2023 15:37

https://www.gazetevatan.com/galeri/memur-memur-emeklisi-ve-asgari-ucretliye-buyuk-zam-yolda-en-dusuk-maaslar-ne-kadar-olacak-kalem-kalem-aciklandi-2099709


Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 15:40

Ben de iktidarı ekonomi ve zam konularında eleştirdim. Fakat cumhurbaşkanının sözüne sonuna kadar güveniyorum.

Ama bu 22 bin lira maalesef şimdiden dolar karşısında hızla erimeye başladı. Korkarım ki sonbaharda bu paranın bir kıymeti kalmayacak.


Dümenden Haydar
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşı 22000 lira olacak dedi. Şu an en düşük memur maaşı 10500 lira.. Temmuzda elinize geçecek miktarı buna göre hesaplayın. Sayın Erdoğan'ın ağzından eşi çalışmayan, 2 çocuklu gibi bir söz çıkmadı. İşe yeni başlayan bekar hizmetlinin maaşı 22000 lira olacak.


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
07 Haziran 2023 15:57
Türkiyede 10.500 alan kaç memur var? En düşük memur maaşı haberinin memurlar için bir değeri yok.önemli olan diğer memurlar ne alacak.ben mesela 17.5 alıyorum.kaç alacağım temmuzda?
Dümenden Haydar, 2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşı 22000 lira olacak dedi. Şu an en düşük memur maaşı 10500 lira.. Temmuzda elinize geçecek miktarı buna göre hesaplayın. Sayın Erdoğan'ın ağzından eşi çalışmayan, 2 çocuklu gibi bir söz çıkmadı. İşe yeni başlayan bekar hizmetlinin maaşı 22000 lira olacak.


Kumrukardelen
Memur
07 Haziran 2023 16:04

Bu verilen en düşük memur maaşı 22 bin lira sözü acilen güncellenmeli ve en düşük bekar memur maaşı 25 bin lira olmalıdır.


iras
Genel Müdür
07 Haziran 2023 16:26

2.5 asgarî ücret olaydı iyiydi.simdi 22 bin kimseye yetmez.yarin asgarî ücreti doların durumuna gire 12-13 yaparlar.piyasada dolar ve işçilik artışından dolayı bir zam furyası başlar.mayıs ayındaki alım gücünü arar dururuz artık


fakir.adam
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 16:48

22k alırsın.

nasilolacakbuisler, 2 saat önce
Türkiyede 10.500 alan kaç memur var? En düşük memur maaşı haberinin memurlar için bir değeri yok.önemli olan diğer memurlar ne alacak.ben mesela 17.5 alıyorum.kaç alacağım temmuzda?
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