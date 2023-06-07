Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


07 Haziran 2023 14:25
arkadşlar bana acıl yardımcı olur musunuz emsal hakkında

2011 yılında önlisasntan mezun oldum 2012 yılı kpss ile 2013 yılında önlisanstan atandım aynı zamanda 2013 yılında lisansı tamamladım lisans diplomamı verdığimde emsale takıldığımı 10/2den başlayacagımı soyledıler suan kademe derecem 6/3 benım kademe derecem dogru mudur

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