KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Haziran 2023 14:25
İstatistik Mezunları Merkezi Atama Öncesi Sıralama
Merhaba, İstatisitik lisans mezunları olarak daha önce dahil olduğumuz telegram grupları çeşitli sebeplerle silinmişti. Şimdi mevcut bir grup üzerinden iletişim halindeyiz. Merkezi atama öncesi şimdiden sıralama yapmaya başladık. Tüm istatistik mezunu arkadaşları gruba bekliyoruz. Grup linki için özelden mesaj atabilirsiniz. Herkese kolaylıklar diliyorum.

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