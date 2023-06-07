Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 14:29
ne olacak bu çkys

arkadaşlar yok mu bilgisi olan? ne zaman düşeceğiz çkys ye


Ezgi UÇAR
07 Haziran 2023 14:35

Al benden de o kadar bu kadar da uzamaz ki


Skrtdr
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:50

gruplarda düşenler varmış. Siz düştünüz mü ezgi hanım

Ezgi UÇAR, 4 saat önce

Al benden de o kadar bu kadar da uzamaz ki


Tıbbi. Sekre
07 Haziran 2023 15:09

Bende aynıyım.


Ezgi UÇAR
07 Haziran 2023 15:19

Bu herkes düşüyor da bizi en sona mı bizi bıraktılar anlamadım ki


Ezgi UÇAR
07 Haziran 2023 16:04

https://forum.memurlar.net/konu/cevap/fbaa4259-2905-ee11-811e-a0369f7d1486/ HAyır malesef


TdsAdanalı
07 Haziran 2023 16:55

Bende bekliyorum hâlâ


Nagihan yılmaz
Memur
07 Haziran 2023 18:03
O biraz da şans meselesi.Bilerek yapmıyorlar.Kimin dosyası önce gider ve biterse.
Ezgi UÇAR, 3 saat önce

Bu herkes düşüyor da bizi en sona mı bizi bıraktılar anlamadım ki

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