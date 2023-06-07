Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 14:39
Nakliye ücretleri hakkında

750 km mesafe için 40.000 TL nakliye istediler, varmı araştırmanız hiç ?


akbey aslan
Memur
07 Haziran 2023 14:50
Yuhh ben geçen ağustos ayında batıdan doğuya aynı mesafe yük asansörü dahil 14 bin lira vermiştim

pls31
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:30

25 bin 750 km ye anlaştım yeni


betül.kls
07 Haziran 2023 15:40

NASIL ANLAŞTINIZ NERDEN NERESİ ?

pls31, 3 saat önce

25 bin 750 km ye anlaştım yeni


trivirinko
07 Haziran 2023 16:06
Sadece nakliye mi
betül.kls, 3 saat önce

NASIL ANLAŞTINIZ NERDEN NERESİ ?


Karam1453
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:27

Herşey artıyor ama temmuzda zamla birlikte harcırah artmiyormus.Nasil bir saçmalık bu


pls31
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:38

Adana

trivirinko, 2 saat önce
Sadece nakliye mi

pls31
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:39

Herşeyi içinde

pls31, 2 saat önce

Adana


Coktamuhimdegil
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:44
TUNCELİDEN İZMIR İÇİN 25 bin istediler tek araç

yellowstone01
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:31
Cuma taşınıyorum 250 km 8 bin tl . 40 bin bayağı fazla

Guven Guler
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:32
İstanbul _kars 19500 istediler muhtemelen tutucam

hayatzor88
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:34
İstanbul Antep ne isterler
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