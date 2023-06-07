Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 14:54
verilmeyen para puanlar

sözleşme yeniledik sendikamızın başarısı v.s gibi mesajlar paylaşan arkadaşlar, ne oldu da kredi kartı olmadığı için para puan alamayanların sorununa hiç eğilmiyor.2. taksit yatırılıcak nerdeyse halen 1. taksiti alamadık ve alamadı bir çok arkadaşım.bu konuyu çözümleseniz sayın sendikalar

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