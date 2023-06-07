Öğretmenim bir sürü icra geliyor devlet memurlugum sıkıntı olur mu

Ama icrada her gün faiz işlediği için borcunuz katlanır. Üstelik her kesintide en az 250 TL harc vb kesilir. Örneğin 100bin borca aylık 2bin faiz işler. Kesilse de borç 10 yılda bitmez. Tek çare toplu parayla haricen kapatmak. Benim bir dosyam kaldı. İnşallah bitecek yakın zamanda.

Tavsiyem bahis veya bitcoin borsa kaynaklı diye düşünüyorum. Acilen bırakmanız. Tıbbi yardım almanız. Yoksa sonu kötü oluyor.