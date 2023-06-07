Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 14:56
Öğretmenim bir sürü icra geliyor devlet memurlugum sıkıntı olur mu

Kardeşlerim sa bu sitede geçmişte bir icra ile ilgili yazınızı gördüm o yüzden size sormak istedim. Ben öğretmenim şuan 2 daha sonra da en az 5 tane icram daha gelecek. Bunlar banka kredileri ve şirketlerden aldığım cep telefonları taksileri. Hep bir yerden para beklediğim için ödemedim parada gelmeyince hepsi de birikti artık altından kalkamıyorum. Ayrıca boşandığım eşinde nafakayı icraya verecek muhtemelen . Şimdi öğretmenligim sıkıntıya girer mi . Yani bu kadar icra dosyası ne olur. Nasıl bir yöntem izlenir. Aydınlatabilir misin


Afitaper96
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:15
Ödeyemediğiniz borçlarınızdan dolayı memuriyet ve özgürlüğünüz kısıtlanmaz maaşın 4/1 ine haciz gelir hepsi bu kadar

Çetin66
07 Haziran 2023 15:35

Yani daha önce sizin veya tanıdığınız birinin başına böyle Bir şey geldimi yoksa genel Bilgi olarak mi söylüyorsunuz

Afitaper96, 3 saat önce
Ödeyemediğiniz borçlarınızdan dolayı memuriyet ve özgürlüğünüz kısıtlanmaz maaşın 4/1 ine haciz gelir hepsi bu kadar

Afitaper96
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:38
Ben halen icra ödüyorum
Çetin66, 3 saat önce

Yani daha önce sizin veya tanıdığınız birinin başına böyle Bir şey geldimi yoksa genel Bilgi olarak mi söylüyorsunuz


ArDıL_1905
Genel Müdür
07 Haziran 2023 15:48

Benim kaçıncı icram sayamadım. Takma kafaya. Belli bir süre sonra bünye alışıyor. İcra olmayınca sanki bir şey eksik gibi geliyor! Şuan icra devam ediyor daha sırada iki tane var. Memurluğuna bir şey olmaz.

Çetin66, 3 saat önce

Yani daha önce sizin veya tanıdığınız birinin başına böyle Bir şey geldimi yoksa genel Bilgi olarak mi söylüyorsunuz


Yamyamav
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:17

Bir şey olmaz. Maaş 1/4 oranında kesilir. Diğer hiçbir ödemeye dokunulmaz.


Yamyamav
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:21

Ama icrada her gün faiz işlediği için borcunuz katlanır. Üstelik her kesintide en az 250 TL harc vb kesilir. Örneğin 100bin borca aylık 2bin faiz işler. Kesilse de borç 10 yılda bitmez. Tek çare toplu parayla haricen kapatmak. Benim bir dosyam kaldı. İnşallah bitecek yakın zamanda.

Tavsiyem bahis veya bitcoin borsa kaynaklı diye düşünüyorum. Acilen bırakmanız. Tıbbi yardım almanız. Yoksa sonu kötü oluyor.


Yamyamav
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:24

Ayrıca nafaka da 1/4 kesildigi halde yine kesilir. Nafaka sıraya girmiyor maalesef. Direk kesiliyor. Kolay gelsin öğretmenim . İş çok zor. Ek iş felan gerekiyor.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Uzman ogretmenlik 5 yıla iner miYusuf Tekin Bakanımızdan İlk TaleplerimizUyarıyorum! Aman gaza gelmeyin. Hesabınızı iyi yapın.Mayıs Ayı Anflasyonu : yüzde 0,04. Kim İnanır ?Bedava Doğalgazı Da Biz Ödedik!Depremden Etkilenen Öğrenci Bursluluk BaşvurusuNeyi bekliyoruz hocam ?LGS salon aday listesinin yanlış doldurulmasıMüfettişin verdiği yer değişikliği teklifinde süreç nasil işler?

Sözlük

spider man kostümüyle oy veren vatandaş 1 STM DUVAR ARKDASI RADAR 1 narsizm 1 şu an çalan şarkı 3 mavi balina 1 tansiyonu yükselten sebepler 2 kocasını pişiren kadın 4 liman 1 ilham perisi 2 genelge 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonla görüştüÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptıTrafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiAltının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldiTBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyeleri yemin etti

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi