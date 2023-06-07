Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 15:03
20 Ceza puanı

ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE HERKESE HAYIRLI GÜNLER.

MALUMUNUZ SON 1 SENE İÇERİSİNDE 20 CEZA PUANI ALAN MEMUR MESLEKTEN İLİŞİĞİ KESİLİYOR.

BU KONUYLA İLGİLİ ÇEVRENİZDE ÇEVREZİZDE CEZA ALAN BİRİNE ŞAHİT OLDUNUZ MU? İKİNCİ OLARAK İL DİSİPLİN KURULU BUNUNYA ALAKALI OLUMLU KARAR VEREBİLİR Mİ ?

YARDIMCI OLAN OLMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM.


Minnakpolis
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:38

İstanbulda bi trafikçi amca vardı 60a yakın ihraç dosyası vardı 130 bine yakın maaş kesimi cezası vardı maaşından 8 bin kesiliyordu hala görev âşkıyla çalışıyordu dünya umrunda değildi


SorunsuzHayat
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:56

Benim çalıştığım yerden ceza puanı yüzünden ihraç edilenler oldu adamların dünya umrunda değil di hiç hesaplamamışlar da tebliğ edilene kadar 2 tane daha rapor yemişlerdi


Minnakpolis
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:57

Ne yapmislar ki bunlar bu kadar rahat olunur mu ya biz kınama alacaz diye uykularımız kaçıyor gerçekten korkutuyor bu rahatlik

SorunsuzHayat, 17 dk. önce

Benim çalıştığım yerden ceza puanı yüzünden ihraç edilenler oldu adamların dünya umrunda değil di hiç hesaplamamışlar da tebliğ edilene kadar 2 tane daha rapor yemişlerdi

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