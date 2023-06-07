Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2023 15:07
20 Ceza puanı

arkadaşlar önceli̇kle herkese hayirli günler.

malumunuz son 1 sene i̇çeri̇si̇nde 20 ceza puani alan memur meslekten i̇li̇şi̇ği̇ kesi̇li̇yor.

bu konuyla i̇lgi̇li̇ çevreni̇zde çevrezi̇zde ceza alan bi̇ri̇ne şahi̇t oldunuz mu? i̇ki̇nci̇ olarak i̇l di̇si̇pli̇n kurulu bununya alakali olumlu karar verebi̇li̇r mi̇ ?

yardimci olan olmayan herkese teşekkür edi̇yorum.

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