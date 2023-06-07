Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 15:16
Müdürle kavga

Merhaba sağlık çalışanı arkadaşlarım bugün giriş cıkış saatleri ile ilgili müdür ve yardımcısıyla konuştum biz günde 200 hasta görürken bazıları günde 30 hasta görüp saat 15.30 da gittiklerini dile getirdim kendisi bana onları kafama takmamam gerektiğini resmen isime bakmam gerektiğini söyledi adaletli mi bu dediğimde sen 200 de bakarsın 400 de bakarsın dedi işçilerin calisma saati 45 dedim 35 bile calismiyolar bu konuda ne olacak dediğimde işimize karışma dedi . İzlemem gereken yol nedir sendika kurmayı düşünüyorum ?


Mervemeryemde
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:16

hangi ilde calisiyorsunuz.


Mahmutt Kaya
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 17:05
O zaman bende 30 hasta bakacağım siz de beni kafaya takmayın diyip çıksaydın ortamdan.

HolyMemur
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:14

İstanbul

Mervemeryemde, 2 saat önce

hangi ilde calisiyorsunuz.


HolyMemur
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:17

Zaten ne söylesem hepsine bir bahane buluyolar bizi keklik görüyor kendi at kosturacak

Mahmutt Kaya, 1 saat önce
O zaman bende 30 hasta bakacağım siz de beni kafaya takmayın diyip çıksaydın ortamdan.
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