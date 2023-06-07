Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 15:27
Yardımcı olabilir misiniz???

Ocak ayında 2 gün yıllık izin almıştım nöbet listesinde gözüküyor ama personel işlerine yazdırmayı unuttum sonra da deprem oldu tamamen aklımdan çıktı geçen ay aklıma geldi mesaj attım bakarız diye bir cevap aldım bugün yanına gittim yazamam bir sürü sıkıntı oluyor boşver kimseye söyleme vs diyor yazmadı izini ne yapacağım bilmiyorum geçmişe yönelik izin yazılmaz mı para vs ne fazla yattıysa yatıracağım ne yapmalıyım?

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