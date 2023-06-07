Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 15:37
Becayiş Radyoloji Teknikeri

Giresun eğitim araştırma hastanesi verilir MUĞLA MANİSA ALİNİR

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniiiCocugum icin Saglik mazereti tayiniEş tayini ÇKSYÇkys Özel sektör eş durumu Kurumlar arası geçişEş tayini cevapEş durumu evrak takibiÇKYS düşme süresi aşağı yukarı ne kadarne olacak bu çkys

Sözlük

karma 2 En güzel şiirlerin en güzel kısımları 2 6 ay süren maç 2 Kamyon kasasında yolculuk 4 Düşün ki baban bunu okuyor 1 yorulmak 1 sen kadını dövdükçe o seni daha çok isteyecek 3 Sosyal Politika 1 fonksiyon gaspı 1 kalamar ahtapot mürekkep balığı 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonla görüştüÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptıTrafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiAltının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldiTBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyeleri yemin etti

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi