Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 15:50
Son Dakika - Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesi için Ak parti

Ak Parti grup başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu ; Cumhurbaşkanımızın verdiği vaadin arkasındayız. Komisyonlar kurulur kurulmaz yani en geç 1 ay içerisinde teklifimizi sunacağız. .Sözümüzü yerine getireceğiz dedi..

Yani bu durumda başka söze gerek yok. Bütün memurlara şimdiden hayırlı olsun


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
07 Haziran 2023 15:54
Birader bu haber tüm memurları ilgilendirmiyor.bu haber hali hazırda 10.500 lira alan memuru ilgilendiriyor.10.501 ile en yüksek memur maaşı arasında olanlar ne olacak.sorun bu zaten.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mayıs enflasyon 0,04Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Kabine toplantısı c.başkanı açıklamalarıMemura yüzde 45 + 5000 seyyanen zamMedyada söylenen en düşük memur maaşına göreSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Maaş kalemlerini bilmeyenler yorum yapıyorKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiÇok fazla 22.000 hayali kurmayın.22.000 vaadi gerçekleşir mi?

Sözlük

Tatil Yerleri 1 kalamar ahtapot mürekkep balığı 1 sürü psikolojisi 1 Karl Brandt 1 gitme 2 anlatım bozukluğu 1 Bilmukabele 1 6 ay süren maç 2 otofaji 5 restore machines 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonla görüştüÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptıTrafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiAltının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldiTBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyeleri yemin etti

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi