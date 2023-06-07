Son Dakika - Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesi için Ak parti

Birader bu haber tüm memurları ilgilendirmiyor.bu haber hali hazırda 10.500 lira alan memuru ilgilendiriyor.10.501 ile en yüksek memur maaşı arasında olanlar ne olacak.sorun bu zaten.

Birader bu haber tüm memurları ilgilendirmiyor.bu haber hali hazırda 10.500 lira alan memuru ilgilendiriyor.10.501 ile en yüksek memur maaşı arasında olanlar ne olacak.sorun bu zaten.