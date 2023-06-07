Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 15:54
Alt bölge tayini
Alt bölge tayini kaç günde belli olur bilgisi olan var mı ?

YunusxErdo
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:35

1 buçuk aydır bekliyoruz hala açıklanmadı bizim

Toplam 1 mesaj

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