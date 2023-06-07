Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 16:13
HARCIRAH...

Harcırah ücretleri temmuzda zamma tabi olmuyormuş.Acaba bu tayin dönemi için düzenleme olur mu?

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