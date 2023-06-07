Temmuz zammı ile ilgili yeni kulis bilgisi

Hepinize selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de yazdım en düşük memur maaşları ile ilgili nasıl bir yöntem izleneceğine dair kısmen bilgi vermiştim. Bugün az çok daha net bilgiler aldım.

Öncelikle şunu söyleyeyim bu temmuzda en düşük memur maaşı eş ve çocuk yardımı dahil kesinlikle 22 bin lira olacak. Bundan kimsenin zerre şüphesi olmasın çünkü zaten bu konuyla alakalı çalışma başlatıldı. Mecliste komisyonlar kurulur kurulmaz memur, emekli ve asgari ücret zammı ilk yapılacak icraatlar olacak. Fakat zammın mecliste onayı 5 temmuz veya sonrasında olacak büyük ihtimalle. Bu yüzden 15 temmuza yetişip yetişememesi şuan net değil.

Zammın nasıl yapılacağı konusuna gelince burda öne çıkan iki senaryo var.

Birinci senaryoda 6800 liralık taban aylığın yükseltilip üstüne yüzdelik zam yapılmasıdır. Zaten bu az çok herkesin bildiği bir yöntem. Taban aylık nereye kadar çıkarılır veya yüzdelik kısmı ne kadar olur onu meclise gelmeden kimse bilemez.

İkinci ve kötü olan senaryo ilkin temmuzdaki toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının üstüne 10 15 puan refah payı eklenip yüzdelik zam yapılmasıdır.

Daha sonra en düşük kademedeki memurun maaşını 22 bin liraya getirecek kadar bordrodaki ek ödeme kısmına seyyanen artış yapılmasıdır. Diğer maaşlara gelirsek iki ihtimal var. En düşük maaşın ek ödemesine ne kadar eklenirse diğer tüm memurların ek ödemesine de aynı miktar eklenir. Bir diğer ihtimal ise bu ek ödeme artışı maaşlar yükseldikçe git gide azalacak şekilde yapılır fakat ünvanlar ve dereceler arasındaki farklar yine korunur.

Arkadaşlar bu bilgileri alır almaz sizlerle paylaşmak istedim. Beni bilen biliyor zaten. İnşallah hepimizin gönlünden geçen olur.