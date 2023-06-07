Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 16:19
Temmuz zammı ile ilgili yeni kulis bilgisi

Hepinize selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de yazdım en düşük memur maaşları ile ilgili nasıl bir yöntem izleneceğine dair kısmen bilgi vermiştim. Bugün az çok daha net bilgiler aldım.

Öncelikle şunu söyleyeyim bu temmuzda en düşük memur maaşı eş ve çocuk yardımı dahil kesinlikle 22 bin lira olacak. Bundan kimsenin zerre şüphesi olmasın çünkü zaten bu konuyla alakalı çalışma başlatıldı. Mecliste komisyonlar kurulur kurulmaz memur, emekli ve asgari ücret zammı ilk yapılacak icraatlar olacak. Fakat zammın mecliste onayı 5 temmuz veya sonrasında olacak büyük ihtimalle. Bu yüzden 15 temmuza yetişip yetişememesi şuan net değil.

Zammın nasıl yapılacağı konusuna gelince burda öne çıkan iki senaryo var.

Birinci senaryoda 6800 liralık taban aylığın yükseltilip üstüne yüzdelik zam yapılmasıdır. Zaten bu az çok herkesin bildiği bir yöntem. Taban aylık nereye kadar çıkarılır veya yüzdelik kısmı ne kadar olur onu meclise gelmeden kimse bilemez.

İkinci ve kötü olan senaryo ilkin temmuzdaki toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının üstüne 10 15 puan refah payı eklenip yüzdelik zam yapılmasıdır.

Daha sonra en düşük kademedeki memurun maaşını 22 bin liraya getirecek kadar bordrodaki ek ödeme kısmına seyyanen artış yapılmasıdır. Diğer maaşlara gelirsek iki ihtimal var. En düşük maaşın ek ödemesine ne kadar eklenirse diğer tüm memurların ek ödemesine de aynı miktar eklenir. Bir diğer ihtimal ise bu ek ödeme artışı maaşlar yükseldikçe git gide azalacak şekilde yapılır fakat ünvanlar ve dereceler arasındaki farklar yine korunur.

Arkadaşlar bu bilgileri alır almaz sizlerle paylaşmak istedim. Beni bilen biliyor zaten. İnşallah hepimizin gönlünden geçen olur.


wiseelit
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:22

selamünaleyküm öncelikle ben sürekli bu konuları takip etmekten sıkıldım ayrıca eylemler yapıyoruz boşu boşuna eylem yapıyoruz memurların çoğu zaten sendikada duruyor ve istifa etmiyor etmedikleri gibi de eylemleri katılmıyorlar ben artık takip etmeyi bırakıyorum sadece son bir mesaj atacağım bundan hariç bir tane öğretmen bozuntusu bana hakaret etmiş akşam eve gittiğimde ona kallavi bir şekilde cevap vereceğim


tegmen-kayzer
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:23

Kardeş 2022 temmuz ayında ve geçen aralıkta verdiğin bilgiler noktası noktasına çıkmıştı. Burda bizi bilgilendirdiğin için teşşekür ederim. Bu bordrodaki ek ödeme artışı senaryosunu sosyal medyada ben de okudum. Umarım o olmaz çünkü emekliliğe zerre faydası yok.


TakaNuri
Memur
07 Haziran 2023 16:26

Hocam bence bu işin tek yolu taban maaş artışı üzerine yüzdelik zamdır. Taban maaşlar da herkesin eşit olduğu için kimsenin itirazı da olmaz.

Bordrodaki ek ödeme artışına gelince o emekliliğe yansımıyor. Bu yüzden o zayıf bir ihtimal.


Ahmet343533
Memur
07 Haziran 2023 16:31

o zaman şöle.. zaten bu ay enflasyon 0 çıktı öbür aya da öle çıkartırlar alın size %20 enflasyon farkı artı refah payı.üstünü de ek ödeme ile 22 bin yaparlar.ek ödeme de sabit olduğundan her sene artmayacağından 1 sene içinde erir.plan harika.


tegmen-kayzer
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:33

Ek ödemenin ne olduğunu bilmiyorsun sanırım. Açın bordronuza tabi memursanız. O da maaşın içinde ayrı bir kalem ve yüzdelik zamlarla artıyor zaten. Yani sabit durmuyor.

Ahmet343533, 2 saat önce

o zaman şöle.. zaten bu ay enflasyon 0 çıktı öbür aya da öle çıkartırlar alın size %20 enflasyon farkı artı refah payı.üstünü de ek ödeme ile 22 bin yaparlar.ek ödeme de sabit olduğundan her sene artmayacağından 1 sene içinde erir.plan harika.


Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 16:37

Arkadaş sen memur musun gerçekten :)) Hiç mi birgün şu bordromda neler var diye açıp bordrona bakmadın?

Memur maaşları birçok kalemden oluşur ve ek ödeme bunlardan biridir. Her sene yüzdelik zam artışı kadar zaten artıyor.

Hey allahım ne günlere kaldık :))

Ahmet343533, 2 saat önce

o zaman şöle.. zaten bu ay enflasyon 0 çıktı öbür aya da öle çıkartırlar alın size %20 enflasyon farkı artı refah payı.üstünü de ek ödeme ile 22 bin yaparlar.ek ödeme de sabit olduğundan her sene artmayacağından 1 sene içinde erir.plan harika.


Görkem3509
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:41

Ek ödemeye geleceğini düşünmüyorum çünkü bu artış aynı zamanda emekliye de yansıyacak.Emeklilere zaten 7500 konusunda haksızlık yapıldı. Su an 12 13k alan emekliye %30 sadece zam vererek işi bitiremezleri bu sefer emekliler isyan eder.Bence taban maaş arttıımı ve yuzdelık zam olacak ki emekli de bu işten faydalansın.


subatomic
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:42

Aynen dediğiniz gibi. Bütün kalemlerin hesaplanması lazım. Ayrıca vergi dilimine göre kesintiler de değişeceğinden 5.000-7.000 gibi net rakamların da söylenmesi mantıksız. Küsuratlar nerede küsuratlar :)))

Anuşirvann, 2 saat önce

Arkadaş sen memur musun gerçekten :)) Hiç mi birgün şu bordromda neler var diye açıp bordrona bakmadın?

Memur maaşları birçok kalemden oluşur ve ek ödeme bunlardan biridir. Her sene yüzdelik zam artışı kadar zaten artıyor.

Hey allahım ne günlere kaldık :))


Vardır bir hayır
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:42

Taban aylığı asgari ücret yani 12 civarına çıkarıp üzerine %45 zam yapmak bu kadar mı zor?? Döviz altın enflasyon artmaya devam ediyor .Birde Haziran enflasyonunun açıklanması neden bekleniyor zaten devre dışı kaldı bunun uzerinde iyileştirme olacak koskoca 1 ay var temmuza yetismeme ihtimali olmaması gerekir


Uzman-karacalı
Şef
07 Haziran 2023 16:54

Sayın hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Aralık ayında da hem memur maaşı hem de asgari ücret artışını net bildiniz.

Benim ve birçok uzmanın tahmini 6800 liralık taban aylığın yükseltilip bunun üzerine oransal zam yapılacağı yönünde. Ayrıca unvanlar arasındaki farkın korunacağı zaten kesindir.


Kumrukardelen
Memur
07 Haziran 2023 17:03

İyi de neden bu 22 bin liranın içinde eş ve çocuk yardımı dahil ediliyor. Olması gereken göreve yeni başlayan en düşük bekar memur maaşının 22 bin olmasıdır. Cumhurbaşkanı söz verirken bunun içine eş ve çocuk yardımı dahil demedi.


mehmet230714
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:06

Merak ettiğim şey. yeni başlayan bir memur ile 15 yıllık bir memur arasındaki maaş farkı korunacak mı? Mesela ben yeni başlayan memurdan şu anda 2000-2500 fazla alıyorum. bu fark erir mi?


tegmen-kayzer
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:07

Olması gereken en adil zam tüm memurlara yüzde 70 zam yapılıp üstüne seyyanen 3000 TL herkese verilmesidir. Böylece maaşı düşük memurlar da korunmuş olur. Yüksek alanların da motivasyonu düşmez.


Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 17:11

Fark tabiki olur hocam. Farkın miktarı ise yapılacak oransal zamma göre belli olur ancak.

mehmet230714, 1 saat önce

Merak ettiğim şey. yeni başlayan bir memur ile 15 yıllık bir memur arasındaki maaş farkı korunacak mı? Mesela ben yeni başlayan memurdan şu anda 2000-2500 fazla alıyorum. bu fark erir mi?


mehmet230714
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:12

birçok sitede uzman öğretmenin maaşı 25250 tl açıklamışlar. zaten 22 bin taban üstüne 3250 tl uzman öğretmenlik eklenirse 25250 yapıyor. o zaman çok haksızlık olur. Uzman öğretmen olmayan birisi yeni başlayan öğretmen ile aynı maaşı alır


Kumrukardelen
Memur
07 Haziran 2023 17:20

https://www.gazetevatan.com/galeri/memur-memur-emeklisi-ve-asgari-ucretliye-buyuk-zam-yolda-en-dusuk-maaslar-ne-kadar-olacak-kalem-kalem-aciklandi-2099709

Burda dediğiniz gibi değil.

mehmet230714, 1 saat önce

birçok sitede uzman öğretmenin maaşı 25250 tl açıklamışlar. zaten 22 bin taban üstüne 3250 tl uzman öğretmenlik eklenirse 25250 yapıyor. o zaman çok haksızlık olur. Uzman öğretmen olmayan birisi yeni başlayan öğretmen ile aynı maaşı alır


satac123
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 17:26

Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden yola çıkarsak en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkarıp üstüne refah payıyla 22 bin lira yapacağız dedi. Aynı zamanda emekliliklerine de yansıyacak dediği için ek ödemeye değil direkt taban ücrete artış olacaktır. En düşük memur maaşını 15 bin yapması için önce taban ücrete 3200 civarı seyyanen zam yapılıp üstüne %45 artış yapılması gerekiyor. Seyyanen kısmı tüm memurlara eşit yapılır ama yüzdelik kısmında muhtemelen kademeli düşüş yaparlar bence.


TakaNuri
Memur
07 Haziran 2023 17:32

Arkadaşım maaş kalemleri ile ilgili bilgin olmayabilir fakat neden bilgin olmadan yorum yapıyorsun. Taban maaşlara eşit seyyanen zam yapıldıktan sonra farklı yüzdelik zam yapılırsa herkesın taban maaşı farklı olur. Oysaki 657 sayılı kanunda taban maaş katsayısı bellidir ve tüm memurlarda aynıdır. Lütfen bilip bilmeden yorum yapmayın.

satac123, 47 dk. önce

Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden yola çıkarsak en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkarıp üstüne refah payıyla 22 bin lira yapacağız dedi. Aynı zamanda emekliliklerine de yansıyacak dediği için ek ödemeye değil direkt taban ücrete artış olacaktır. En düşük memur maaşını 15 bin yapması için önce taban ücrete 3200 civarı seyyanen zam yapılıp üstüne %45 artış yapılması gerekiyor. Seyyanen kısmı tüm memurlara eşit yapılır ama yüzdelik kısmında muhtemelen kademeli düşüş yaparlar bence.


tolgperperek
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 17:33

Cumhurbaşkanının son 20 günde hiç yakından gördünmü bulunduğun şehre geldi ve 2 metre yakınında bulundunuzmu, bulunan kişiler ne demek istediğimi anladı. Prompter vb.bile okumakta zorlandığını biliyormusunuz, 300 gram ekmek yada 1.5litre sudan haberi varmı merak ettimi hiç farkındamısınız....malesef ilginç durumlar. Cumhurbaşkanı bu konuda ne önüne konulursa ona imza atacak deniyor şu anda.

satac123, 47 dk. önce

Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden yola çıkarsak en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkarıp üstüne refah payıyla 22 bin lira yapacağız dedi. Aynı zamanda emekliliklerine de yansıyacak dediği için ek ödemeye değil direkt taban ücrete artış olacaktır. En düşük memur maaşını 15 bin yapması için önce taban ücrete 3200 civarı seyyanen zam yapılıp üstüne %45 artış yapılması gerekiyor. Seyyanen kısmı tüm memurlara eşit yapılır ama yüzdelik kısmında muhtemelen kademeli düşüş yaparlar bence.

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