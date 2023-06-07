Tercih...Değerlendirme...

Güzel bir liste olmuş bence. Yazdığın iller doğu için güzel yerler. Diyarbakır sekerse Van gelme ihtimali de zor.. Van istatistiklerde daha çok tercih edilen bir il. Bekar olduğun için ilk ikisi zor olsa da Bingöl olur bence sonraya sarkmaz diye düşünüyorum ..

Güzel bir liste olmuş bence. Yazdığın iller doğu için güzel yerler. Diyarbakır sekerse Van gelme ihtimali de zor.. Van istatistiklerde daha çok tercih edilen bir il. Bekar olduğun için ilk ikisi zor olsa da Bingöl olur bence sonraya sarkmaz diye düşünüyorum ..