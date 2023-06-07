Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 16:25
Tercih...Değerlendirme...

Diyarbakır Van Bingöl Bitlis Iğdır Hatay Şırnak

Bekarım ve ilk şark görevim olacak inşallah.Tercihlerimi nasıl değerlendirirsiniz


pol29
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:41
Güzel bir liste olmuş bence. Yazdığın iller doğu için güzel yerler. Diyarbakır sekerse Van gelme ihtimali de zor.. Van istatistiklerde daha çok tercih edilen bir il. Bekar olduğun için ilk ikisi zor olsa da Bingöl olur bence sonraya sarkmaz diye düşünüyorum ..

Marcioo
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:03
Muhtemelen Bingöl olur. Adaklı ilçesine düşersen şanslısın. Bingö'den daha büyük ve gelişmiş bir ilçe

hayatzor88
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:26
Antep,Osmaniye,Siirt,Tunceli,Iğdır,Hatay,Şırnak. Evliyim, 12.yıl. İlk şark olacak. Neresi olur ?

Marcioo
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:49
Gaziantep gelir diye düşünüyorum. Geçen yılların tercih dışı 1. Bölge iliydi. O sekerse siirt garanti. Özellikle Eruh ilçesi büyük ve gelişmiş bir ilçe
hayatzor88, 48 dk. önce
Antep,Osmaniye,Siirt,Tunceli,Iğdır,Hatay,Şırnak. Evliyim, 12.yıl. İlk şark olacak. Neresi olur ?

Marcioo
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:52
Bu başlık altında tercihlerinizi paylaşın yorumlayayım

üstdevrepolis
07 Haziran 2023 17:53
Bingol Bitlis malatya Artvin Şırnak maras
Marcioo, 22 dk. önce
Bu başlık altında tercihlerinizi paylaşın yorumlayayım

Marcioo
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:54
Bingöl sekmez muhtemelen. Adaklı güzel ilçe
üstdevrepolis, 21 dk. önce
Bingol Bitlis malatya Artvin Şırnak maras

üstdevrepolis
07 Haziran 2023 17:55
Adakli demeseydin keşke merkez olmazmi
Marcioo, 20 dk. önce
Bingöl sekmez muhtemelen. Adaklı güzel ilçe

Marcioo
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:56
Olabilir merkez çünkü ilçelerin personel kontenjanı az
üstdevrepolis, 19 dk. önce
Adakli demeseydin keşke merkez olmazmi
Toplam 9 mesaj

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