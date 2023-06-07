Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 16:25
2 Memur kredi çekebilen var mı?

Benle eşim memuruz fakat istediğimiz kadar kredi çekemiyoruz. Findex puanı yüksek olması maaşın yüksek olmasının hiçbir anlamı yok. Kredi çok az veriyorlar ya da çok yüksek oranlarlar veriyorlar. Buna bir düzenleme gelmeli. Kamu bankaları 100 ila 300 binden fazla kredi vermiyor. Kamu bankaları bunu yapıyorsa özelleri sormayın bile. Bu saçmalık böyle devam edemez. 2 memur bi araba alamıyoruz. Şaka gibi ya, ev sahiplerine çalışıyoruz.


Mahmutt Kaya
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 17:04
Yüksek enflasyondan ötürü bankalar kredi vermek istemiyor maalesef. Bugün verdikleri kredinin taksitleri 2 gün sonra çok çok az kalıyor. Bu da bankanın işine gelmiyor. Birşey düzelecekse bu öncelikle yüksek enflasyon durumu olmalı.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniiiCocugum icin Saglik mazereti tayiniEş tayini ÇKSYÇkys Özel sektör eş durumu Kurumlar arası geçişEş tayini cevapEş durumu evrak takibiÇKYS düşme süresi aşağı yukarı ne kadarne olacak bu çkys

Sözlük

şu an çalan şarkı 3 Sosyal Politika 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 4 kaybolan yıllar 1 seçmen 1 ahıra çevirmek 2 idari para cezası 1 karma 2 Sakin Kalabilme 2 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 4

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonla görüştüÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptıTrafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiAltının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldiTBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyeleri yemin etti

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi