2 Memur kredi çekebilen var mı?

Yüksek enflasyondan ötürü bankalar kredi vermek istemiyor maalesef. Bugün verdikleri kredinin taksitleri 2 gün sonra çok çok az kalıyor. Bu da bankanın işine gelmiyor. Birşey düzelecekse bu öncelikle yüksek enflasyon durumu olmalı.

Yüksek enflasyondan ötürü bankalar kredi vermek istemiyor maalesef. Bugün verdikleri kredinin taksitleri 2 gün sonra çok çok az kalıyor. Bu da bankanın işine gelmiyor. Birşey düzelecekse bu öncelikle yüksek enflasyon durumu olmalı.