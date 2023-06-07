Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 16:25
2 memur kredi çekebilen var mı?

Benle eşim memuruz fakat istediğimiz kadar kredi çekemiyoruz. Findex puanı yüksek olması maaşın yüksek olmasının hiçbir anlamı yok. Kredi çok az veriyorlar ya da çok yüksek oranlarlar veriyorlar. Buna bir düzenleme gelmeli. Kamu bankaları 100 ila 300 binden fazla kredi vermiyor. Kamu bankaları bunu yapıyorsa özelleri sormayın bile. Bu saçmalık böyle devam edemez. 2 memur bi araba alamıyoruz. Şaka gibi ya, ev sahiplerine çalışıyoruz.


Yamyamav
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:30

Tek yolu bir ev arsayı ipotek göstermek diye biliyorum Başka türlü 100 bile zor


coshuva
Genel Müdür
07 Haziran 2023 16:43

çekmek istediğiniz kredi öncelikle almak istediğiniz araç değeri ile ilgilidir.

2. El Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden, - 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70?ine kadar,

400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50?sine kadar,

800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30?una kadar,

1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20?sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılır.

siz bu krediyi tek başınıza çekemiyorsanız eşinizin gelirini de göstererek kredi çekebilirsiniz. oda yasal olarak kredi çeken gibi oluyor. evraklarda imzası bulunuyor.


biyoloji2012
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:16

Eşim halkbank tan kredi çekti bende çekmek istedim bana olmaz dediler

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