Sen dua ette fetodan yargılanan biri seni tanık olarak yazdırmasın aha bu arkadas var beni tanıyor fetocu degılım mı demıs ki. Cunku Baska turlu ifadede ismin oldu mu direk suphelı olarak ifadeni alıyorlar diye biliyorum

Sen dua ette fetodan yargılanan biri seni tanık olarak yazdırmasın aha bu arkadas var beni tanıyor fetocu degılım mı demıs ki. Cunku Baska turlu ifadede ismin oldu mu direk suphelı olarak ifadeni alıyorlar diye biliyorum