Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 16:42
Tanık

Merhabalar. Tarafıma Mahkemeden bir tebligat geldi. Fetö konusu gereği tanık olarak ifadem alınacakmış. Aktif olarak çalışıyorum. Hakkımda idari ve adli yönden herhangi bir soruşturma bulunmamakta. Başına böyle bir olay gelen var mı. Bu arada sanığı tanıyorum.


Emir2019
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:02
İfadede isminiz geçmiştir tanışıklığınız varsa onu soracaklardır

Sadeceinsan65
Memur
07 Haziran 2023 17:17
Sen dua ette fetodan yargılanan biri seni tanık olarak yazdırmasın aha bu arkadas var beni tanıyor fetocu degılım mı demıs ki. Cunku Baska turlu ifadede ismin oldu mu direk suphelı olarak ifadeni alıyorlar diye biliyorum

Csmynsf
07 Haziran 2023 17:21

Sanık diyorum yani yargılanıyor iddianamesini okudum. Herhangi bir yerde ismim geçmiyor. Başka bişeyde aklıma gelmedi.

Sadeceinsan65, 57 dk. önce
Sen dua ette fetodan yargılanan biri seni tanık olarak yazdırmasın aha bu arkadas var beni tanıyor fetocu degılım mı demıs ki. Cunku Baska turlu ifadede ismin oldu mu direk suphelı olarak ifadeni alıyorlar diye biliyorum

Emir2019
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:24
O halde hts kaydınız veya irtibatınız tespit edilmiştir meslekten mi tanışıyorsunuz kendisiyle yoksa sivilden mi bi ortak noktanız illa ki vardır
Csmynsf, 53 dk. önce

Sanık diyorum yani yargılanıyor iddianamesini okudum. Herhangi bir yerde ismim geçmiyor. Başka bişeyde aklıma gelmedi.


Csmynsf
07 Haziran 2023 17:32

Okuldan tanıyorum okul bittikten sonra herhangi bir irtibattım olmadı. Htssine bakılmış sanırım iddianamede o isim konulmuş orda da ismim yok. Ne dedi Allah bilir

Emir2019, 50 dk. önce
O halde hts kaydınız veya irtibatınız tespit edilmiştir meslekten mi tanışıyorsunuz kendisiyle yoksa sivilden mi bi ortak noktanız illa ki vardır

Emir2019
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:35
Sıkıntılı birşey demiş olsa tanık değil şüpheli olurdunuz içinizi ferah tutun
Csmynsf, 42 dk. önce

Okuldan tanıyorum okul bittikten sonra herhangi bir irtibattım olmadı. Htssine bakılmış sanırım iddianamede o isim konulmuş orda da ismim yok. Ne dedi Allah bilir


Csmynsf
07 Haziran 2023 17:41

Zaten bu tebliğ geleli yaklaşık 1-2 ay oldu. O tarihten bari herhangi bir ifadem alınma gibi bişey olmadı. Aktif bi yerde çalışıyorum. İnşallah mahkemeden sonrada kara listeye alınmam

Emir2019, 39 dk. önce
Sıkıntılı birşey demiş olsa tanık değil şüpheli olurdunuz içinizi ferah tutun
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade Kararı22 Bin mi ?Polisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesiGih'e neden taltif yok...Seçim bitti kredi çekme de sorun var mı hala arkadaşlar ?Eşcinsellik polislikte suç mu ?Aşırı borçlanma Antalya tercih dışı olur mu

Sözlük

Tatil Yerleri 1 kalamar ahtapot mürekkep balığı 1 sürü psikolojisi 1 Karl Brandt 1 gitme 2 anlatım bozukluğu 1 Bilmukabele 1 6 ay süren maç 2 otofaji 5 restore machines 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonla görüştüÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptıTrafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiAltının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldiTBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyeleri yemin etti

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi