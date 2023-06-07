Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 16:52
Paradan 1 sıfır atmanın tam vaktidir.
Tek koşulu memur ve çalışan maaşlarının 30 bine sonrasında 3 bine inmesi.. dolar 30 olursa memur da 1000 dolar ile devam... 500 de banknot basmaya gerek kalmaz.. gidişat o yönde

dramati-kPCs
Şef
07 Haziran 2023 17:39

Tedavüldeki bütün banknotların kalkıp, yeniden düzenlenmiş yeni banknotların basılması gerekir. Başka türlü mümkünatı yok. Bence yine de mantıklı iştir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mayıs enflasyon 0,04Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Kabine toplantısı c.başkanı açıklamalarıMemura yüzde 45 + 5000 seyyanen zamMedyada söylenen en düşük memur maaşına göreSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Maaş kalemlerini bilmeyenler yorum yapıyorKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiÇok fazla 22.000 hayali kurmayın.22.000 vaadi gerçekleşir mi?

Sözlük

karma 2 yorulmak 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1 Dış görünüşe göre hüküm vermek 4 sözlükte puanlama sisteminin kaldırılması 2 ceteris paribus 1 ekmekleri tek tek sıkarak seçen insan modeli 1 sürü psikolojisi 1 Sakin Kalabilme 2 kaybolan yıllar 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonla görüştüÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptıTrafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiAltının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldiTBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyeleri yemin etti

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi