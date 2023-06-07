Paradan 1 sıfır atmanın tam vaktidir.

Tek koşulu memur ve çalışan maaşlarının 30 bine sonrasında 3 bine inmesi.. dolar 30 olursa memur da 1000 dolar ile devam... 500 de banknot basmaya gerek kalmaz.. gidişat o yönde

Tek koşulu memur ve çalışan maaşlarının 30 bine sonrasında 3 bine inmesi.. dolar 30 olursa memur da 1000 dolar ile devam... 500 de banknot basmaya gerek kalmaz.. gidişat o yönde