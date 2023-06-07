Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Haziran 2023 17:00
ALACAĞI PERSONELİN ADINI SOYADINI YAZMAYI UNUTAN ÜNİVERSİTE

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünün personel alımı ilanında BP03 kodlu alımda personel özelliklerini yazmışlar. Alacağı personelin adını soyadını da yazsaymış daha iyi olurmuş.Kişiye özel alımda son nokta artık.

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